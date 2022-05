«Mi hanno convinto i cittadini» 

«Il nostro Piano urbanistico era stato ormai adottato, ma chi è arrivato dopo di noi ha fatto scelte diverse: alla fine sono stati spesi 800mila euro senza terminare l’iter burocratico. Se vinceremo le elezioni, la prima cosa che faremo sarà vedere le osservazioni della Regione e apportare i dovuti accorgimenti: tuttavia, per rispetto del denaro pubblico, il lavoro realizzato dagli altri non verrà cestinato».

«Sino a due mesi e mezzo fa non pensavo di candidarmi, poi l’invito a ripresentarmi e gli attestati di stima arrivati da tante persone mi hanno fatto cambiare idea».

Cosa l’ha convinta a scendere nuovamente in campo?

Nell’ultimo anno ha somministrato il vaccino anti Covid a quasi 3mila persone, ma ora – oltre al camice bianco - vorrebbe nuovamente indossare la fascia tricolore. Walter Cabasino, 68 anni medico, già sindaco di Pula dal 2004 al 2014, ci riprova: amministrative di giugno guiderà una delle tre (o forse quattro) liste che si sfideranno per guidare il paese per i prossimi cinque anni.

Otto anni fa avevate lasciato un Puc già pronto, poi cos’è accaduto?

Ha ancora senso pensare a un porto turistico a Pula?

«Sono convinto di sì e credo la scelta migliore sia realizzarlo ad Agumu, ma anche in questo caso attendiamo il parere della Regione. Un porto farebbe compiere un salto di qualità al turismo di Pula».

Il settore agricolo è in lento declino.

«Bisogna mettere mano al Piano di valorizzazione di Santa Margherita, per permettere agli agricoltori di accedere ai finanziamenti pubblici che consentono di ammodernare le aziende. Negli ultimi vent’anni, tante aziende serricole hanno chiuso i battenti: il marchio che identifica il pomodoro di Pula è importante, ma il rischio è che presto non ci sia più nessuno a produrlo».

Cosa manca a Pula per compiere un salto di qualità in chiave turistica?

«Una vera promozione del territorio, che poteva essere finanziata con la tassa di soggiorno, utilizzata solo per piccoli interventi. Per cambiare passo è necessario lavorare in sinergia con gli altri centri della costa sud-occidentale».

Un voto alle amministrazioni di Carla Medau.

«Non giudico il lavoro altrui, ho condiviso alcune scelte della sindaca e altre no. In ogni caso ho rispetto di chi si impegna per il proprio paese».

Si dice che la sindaca stia lavorando a una lista.

«Ne prendo atto, il voto è la massima espressione democratica, ognuno è libero di presentarsi al giudizio degli elettori. Se si candiderà, ci confronteremo sul campo».

I commercianti di via Nora non hanno dimenticato quelle fioriere davanti a piazza del Popolo che chiudevano la strada.

«I tempi non erano ancora maturi e la scelta forse troppo radicale: sbagliammo a non coinvolgerli nella scelta. Oggi, però, l’area pedonale è un valore aggiunto per il centro del paese».

Cosa pensa di poter ancora dare a Pula?

«La mia esperienza, ma anche la voglia di valorizzare le enormi potenzialità di questo territorio: il nostro paese deve tornare a pensare in grande».

Riavrà in squadra qualcuno dei suoi vecchi compagni di viaggio?

«Saranno tutti nuovi: persone che esperte nel loro campo e molti giovani che porteranno una ventata di freschezza».

