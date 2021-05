«Mi dovevano operare al dito ma l’ortopedico se n’è andato» 

Per raccontare questa storia è necessario immaginare di ritrovarsi stesi, da soli, su un lettino d’ospedale. Bisogna provare a mettersi nei panni di una donna che attende per ore, nuda, protetta solo da un camice sottilissimo, di essere trasferita in sala operatoria. Immaginare di vivere la sua ansia, quella con cui chiunque fa i conti prima di subire un’operazione chirurgica. Claudia Sulis ha affrontato questo incubo moltiplicato per mille. Arrivata in ospedale di buon’ora ha atteso fino al pomeriggio di essere operata al dito. Ma dopo tanta agitazione e paura ha scoperto qualcosa una realtà che non avrebbe neanche immaginato: l’ortopedico che avrebbe dovuto rimettere in forma la sua mano era già andato via dall’ospedale. Di fatto si erano tutti dimenticati di lei e in un attimo la preoccupazione per l’intervento si è trasformata in rabbia. «Talmente amareggiata e delusa che ho deciso di non curare più il dito: lo lascerò così, con questa frattura, perché non ho nessuna intenzione di ritornare in ospedale. Sono stata persino costretta a prendere dei tranquillanti, perché quella mattinata mi ha sconvolto».

Nel caos dell’ospedale

La disavventura di Claudia Sulis, che a Tonara gestisce un panificio insieme al marito, è iniziata la mattina del 20 maggio: tutto accade al San Francesco di Nuoro, in uno dei tanti reparti con l’organico ridotto all’osso e dove i medici cercano di fare i miracoli allungando il più possibile il turno di lavoro e saltando ferie e riposi. «Per fare l’intervento al quinto dito della mano sinistra era in lista da circa 15 giorni- spiega la quarantatreenne di Tonara - Il 19 maggio ho ricevuto la chiamata persino inattesa dell’ospedale: mi hanno chiesto di presentarmi al più presto per un tampone, in modo da essere operata già l’indomani. Fin qui tutto liscio. La mattina successiva, mi presento digiuna, alle 8 in punto, nel reparto di Ortopedia. Poco dopo vengo portata in una stanza e preparata per la sala operatoria: mi fanno svestire e indossare un camice e i vengono fatti tutti i prelievi e l’elettrocardiogramma».

Il pasticcio

A questo punto si presenta il primo problema: i parametri sulla coagulazione del sangue non sono ideali per l’intervento. Ma basta il secondo prelievo per accertare che in realtà il quadro è perfettamente regolare. L’intervento si potrebbe fare ma nel frattempo l’equipe medica è già al lavoro. E di Claudia Sulis ci si era dimenticati. «Sono state ore terribili, da sola in quella stanza - racconta lei - Alle 15 del pomeriggio ho visto passare dei ragazzi e ho chiesto loro di chiamare qualcuno. Poco dopo è arrivata nella stanza dottoressa: non si aspettava di trovarmi lì e mi ha chiesto come mai fossi ancora nel lettino. A me non è rimasto che piangere. Alle 15,45 sono riuscita a parlare col primario che mi ha spiegato la situazione. L’ortopedico che avrebbe dovuto seguire l’intervento era andato via».

La versione del reparto

Il primario di Ortopedia, Pietro Paolo Solinas, conferma tutto e non si arrampica sugli specchi: «C’è stato un increscioso disguido e sono andato subito a scusarmi con la signora. Siamo molto dispiaciuti, avevo anche promesso alla signora che sarebbe stata operata il giorno successivo, per prima. Il problema è legato al fatto che al collega non è stato comunicato che il secondo esame era regolare e poi nessuno ha detto alla signora che non c’era più il tempo di fare l’operazione. Ho chiesto scusa alla paziente e anche alla sua famiglia, perché immagino che abbia vissuto ore di ansia».

