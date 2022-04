«Mi do fuoco»: sfratto rinviato 

Da una parte il proprietario di una casa che giustamente vuole incassare i soldi dell’affitto, come stabilito con regolare contratto. Dall’altra un sessantenne, titolare di una partita Iva da tempo senza un lavoro, in difficoltà economiche diventate disperate con la pandemia: con moglie e figlio, da sette mesi non riesce più a pagare la mensilità. Inevitabile la conseguenza: sfratto per morosità. Ma quando ieri mattina l’ufficiale giudiziario si presenta al piano terra di una palazzina di via De Gioannis, l’uomo – in quel momento solo in casa – è incatenato al termosifone. In mano ha una bottiglietta con liquido infiammabile e un accendino. Minaccia di darsi fuoco. È l’inizio di una mattinata ad alta tensione che per fortuna si concluderà senza feriti e con il rinvio dello sfratto di un mese.

La disperazione

Sono gli agenti della Squadra volante, e in prima persona il dirigente Massimo Imbimbo, a occuparsi della delicata situazione. Inizia la trattativa con un unico obiettivo: evitare gesti estremi da parte del sessantenne. I poliziotti parlano con l’uomo mentre all’esterno ci sono anche il proprietario dell’appartamento con il suo avvocato. Arrivano anche i vigili del fuoco, pronti a intervenire in caso di necessità, così come il personale del 118. I minuti trascorrono lenti. Il dirigente della Polizia prende tempo. Si scopre che è il secondo tentativo di sfratto, dopo il rinvio del primo per altri motivi. L’uomo ripete in lacrime di non avere i soldi per pagare l’affitto e di non avere alternative per la sua famiglia.

L’accordo

Ci vuole più di mezz’ora per convincere il sessantenne a poggiare il contenitore con il liquido infiammabile e l’accendino. Anche perché è necessario l’intervento del personale medico: l’uomo aveva ingerito diverse pastiglie di un farmaco e iniziava a perdere lucidità. Alla fine, con l’intermediazione degli agenti, si decide di rinviare di un mese lo sfratto. L’uomo viene liberato dalla catena per essere soccorso dal medico e dagli infermieri. Non è necessario accompagnarlo in ospedale: le sue condizioni nonostante i medicinali presi non sono particolarmente gravi e può restare a casa.