«Mi chiamo Modesto Lai: ebbene sì, nelle vene ho sangue cagliaritano» 

Che duo questo Ual-La. Lui, lei, una busta di plastica, il suono delle mani battute sopra un tavolo. Così originali il sardo catalano Modesto Lai 38 anni e la sua partner musicale Alba Rubio 37, da vincere il “Premio Andrea Parodi”, il prestigioso contest di world music che si è svolto dal 13 al 15 ottobre all’Auditorium del Conservatorio di Cagliari. A loro anche il premio della critica e quello per la migliore interpretazione di un brano di Parodi e la menzione dei giovani. Il loro brano “Bossa de Bolsas”, una bossanova che tratta il tema dell’ambiente da salvare “suonato” appunto battendo le mani sul tavolo e creando le percussioni con una busta di plastica, unito alle loro voci bellissime, ha incantato pubblico e giuria e non poteva essere altrimenti.

Le origini

Modesto Lai, papà di Cagliari e mamma spagnola, in Sardegna ha una schiera di parenti e cugini arrivati tutti in Auditorium per applaudirlo. «Il cognome svela le mie origini», racconta. Vincere questo premio «è stata una sorpresa e anche una gioia così grande. Ci siamo sentiti molto considerati, la nostra proposta musicale è piaciuta e siamo molto contenti. Anche perché c’era un livello molto alto. Ci sono piaciuti molto tutti gli altri concorrenti, per questo la nostra vittoria è stata una sorpresa». Al Premio Parodi «ci siamo arrivati attraverso i social dove abbiamo visto che esisteva questo premio. Così ci siamo informati e ho scoperto che si faceva proprio a Cagliari dove ho famiglia, cugini, zii. Mi ha fatto molta curiosità e abbiamo deciso di iscriverci».

Nel nome di Andrea

Andrea Parodi, «me lo facevano ascoltare sempre le mie cugine. Non conoscevo tutte le sue canzoni ma tante altre sì». E a Cagliari sono arrivati portando questa loro proposta musicale così originale. «Noi suoniamo assieme già da 11 anni», dice ancora Lai, «prima però avevamo gli strumenti. A un certo punto abbiamo pensato che ci sarebbe piaciuto fare un concerto per sole voci. E una sera, quando eravamo davanti a un tavolo, abbiamo cominciato a giocare, creando i suoni, battendo le mani sopra. Abbiamo messo un video sui social e ha avuto un grande successo, così abbiamo continuato». E resta anche l’emozione di avere vinto un premio per la migliore interpretazione di una canzone di Parodi. «Abbiamo studiato tutto il repertorio di Andrea e alla fine abbiamo scelto “Temporadas”, perché anche nell’originale era a due voci, cantata con Elena Ledda e poi per il tema attuale della guerra considerato quello che accade in Ucraina ma anche in altri parti del mondo».

L’altra metà

L’altra metà del duo, Ana Rubio è di Barcellona e in Sardegna a suonare è venuta per la prima volta per il Premio Parodi. «nell’Isola ero stata circa 10 anni fa, ma per suonare mai. Devo dire che è stato davvero bellissimo». La vittoria: «Non ci sono parole per descrivere l’emozione. Ancora sto assimilando: è un premio molto potente e grande. La giuria e il pubblico ci hanno apprezzato». Il pubblico che quando li vede davanti a un tavolo, «all’inizio resta stupito, si chiede “ma questo cos’è ?”. Ma poi entra nel gioco e capiscono che è una musica originale».

Non ti arrabbiare!

Il nome Ual-La, «è nato perché in Spagna c’è un’espressione Al-La, che si usa quando qualcosa ti sorprende o anche ti fa arrabbiare, insomma può rappresentare diverse sensazioni. A Barcellona si usa aggiungere davanti la U, così che diventa appunto Ual-La».

