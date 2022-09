«Mi chiamo Angelina Mango: guardatemi bene, chi vi ricordo?» 

«Sì, ci sono molto legata. Parla di me in modo abbastanza schietto e mi ha portato sui palchi più belli. Sono stata al concertone del Primo Maggio e trovarmi tutta quella marea di gente davanti, è stato traumatico ma fantastico».

Con due genitori così, difficile immaginare per lei un’altra strada. Angelina Mango 22 anni, la musica ce l’ha nel sangue e l’ha respirata fin da piccolissima in casa con un mito come papà Pino Mango e con mamma Laura Valente, ex cantante dei Matia Bazar. Le ossa però se l’è fatte tutte da sola. Prestissimo ha iniziato a compore canzoni e a esibirsi con la band del fratello. Poi a vent’anni ha pubblicato il suo primo disco “Monolocale” e ad aprile è uscito il suo nuovo singolo “Walkman” prodotto tra gli altri, anche da Tiziano Ferro. Un ipnotico viaggio nella mente che disconnette dal presente, dalla realtà, dalle persone. Angelina lo presenterà in Sardegna, una terra che suo papà amava tanto, oggi ad Alghero all’anfiteatro Maria Pia per l’Alghero Music Spotlight nella serata che vedrà protagonisti anche Iosonoariete e Venerus.

“Walkman”, il suo nuovo singolo, è autobiografico?

Tra i produttori dell’album c’è anche Tiziano Ferro come è nata questa collaborazione?

«Nel 2020 avevo pubblicato un EP autoprodotto e lui l’aveva ripostato nelle storie di Instagram. Da lì l’avevo ringraziato e mi aveva detto di mandargli qualcosa. Ho iniziato a scrivere “Walkman”, e mi ha detto “Se vuoi posso farlo suonare dai miei musicisti”. E da lì è nata questa cosa bellissima».

Superfluo chiederle come la musica è entrata nella sua vita.

«Ho iniziato talmente piccola che non mi ricordo. Casa mia era piena di strumenti, il piano era più importante della cucina. L’approccio è stato naturale come iniziare a parlare, a camminare. Tutto ha coinciso con le mie aspirazioni».

Le prime canzoni?

«Oh, avrò avuto 5 o 6 anni. Erano canzoni orribili che poi registravo con mio fratello. Ricordo “Mi sono innamorata di me”, avevo una grande autostima!».

Cosa le ha insegnato suo padre?

«Mi ha insegnato tantissime cose, come è ovvio che sia. Ma se devo dirne una, mi ha insegnato il rispetto per il lavoro che faccio e per il talento. Ho imparato che il talento non serve se non si lavora, se non ci sia dedica anima e corpo».

E Angelina che musica ascolta?

«Mi piace tutta la musica nuova. E mi piace tantissimo Salmo, sono andata a tre suoi concerti. Non si può non essere fan di Salmo».

Della Sardegna che ricordi ha?

«Venivo da piccola. Adesso non vedo l’ora di venire a suonare ad Alghero».

Nel futuro cosa c’è?

«Non lo so, ma so che deve ancora iniziare».

