«Mi chiamavano, non capivo dov’ero» 

Il ritorno in superficie

La percezione delle due ore passate là sotto non c’è: «Sono stato svegliato da qualcuno che chiamava il mio nome», ricorda Ortu. Erano, ma lui ancora non lo sapeva, le voci di suo genero e di una vicina.

Cosa ricorda? «Ero in cerca di asparagi. Quel terreno lo conoscevo molto bene. Anni fa, con il proprietario, deceduto sei anni fa, avevo collaborato all’installazione dell’autoclave proprio nel pozzo. Mentre camminavo nelle vicinanze del pozzo ho messo un piede sopra una lamiera posta a fianco all’imboccatura e sono precipitato giù in una buca profonda che si era formata tra il pozzo e un muro in blocchi di granito che si trova lì accanto».

«Sono stato svegliato dalle voci, gridavano il mio nome»: Gian Paolo Ortu, 72 anni, pensionato di Guspini, parla da un letto dell’ospedale di San Gavino dov’è ricoverato dal primo pomeriggio di sabato. Trova la forza di scherzare, dice di aver vissuto una «bella avventura»: un volo, due ore privo di sensi in fondo a una buca profonda e buia di dodici metri, la clavicola sinistra fratturata, cinque punti di sutura sulla testa e sei dietro l’orecchio. «Sono stato molto fortunato», ribadisce il pensionato.

Il racconto

«Cercavo di capire dove fossi finito», prosegue il pensionato. «Ho risposto a quelle voci». Poi finalmente la conclusione: «Il vigile del fuoco è sceso per imbracarmi e il ritorno alla luce. I vigili del fuoco sono stati straordinari e non finirò mai di ringraziarli. Mentre venivo issato su, verso la superficie, ho visto che alcuni blocchi di granito del muro del pozzo erano sconnessi». La sensazione è stata che ci fosse il pericolo di un crollo.

La vicina

Flaviana Puddu, 44 anni, abita nella casa a fianco della famiglia Ortu e ha partecipato al ritrovamento. Alle 13,30 ha sentito la figlia di Gian Paolo Ortu chiamare il padre con insistenza: l’uomo, uscito poco prima di pranzo per cercare asparagi nelle vicinanze, non aveva fatto rientro a casa. I vicini si erano così messi alla sua ricerca nelle campagne vicine. Era stata proprio Flaviana, scavalcato un cancello, a notare alcune orme sull’erba fresca e, poco più avanti, una lamiera che copriva a malapena un grosso fosso vicino al pozzo. A quel punto la donna avava richiamato l’attenzione degli altri partecipanti alle ricerche e insieme al genero di Gian Paolo Ortu avevano chiamato con forza il pensionato e l’avevano sentito rispondere, disorientato, dal fondo della buca: «Chiedeva dove fosse finito, non si rendeva conto di dove si trovasse – ricorda Floriana – ma era vigile».

Alle 14,30, grazie all'intervento dei vigili del fuoco con la gioia di tutta la gente che si era radunata nel terreno il ritorno in superficie e la corsa in ambulanza fino all’ospedale di San Gavino.

