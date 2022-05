«Mi candido perché lo devo a mio padre» 

«Glielo devo e vorrei fosse orgoglioso di me». La politica l’ha respirata fin da bambino e oggi, Gianni Meloni, figlio di Tonino, l’ex vicesindaco tragicamente scomparso venti giorni fa nell’Aula di via Giofra durante l’ultimo Consiglio comunale, proprio come il padre ha deciso di scendere in campo e giocare con la maglia del Quartucciu (come amava sempre dire Tonino Meloni) e candidarsi insieme a Damiano Paolucci nella lista “Quartucciu del cuore”.

Porto avanti i suoi progetti

«Reputo doveroso portare avanti i progetti che mio babbo aveva in mente di realizzare e sono attualmente in sospeso. Lo devo a lui, a quello che ha dato a questa città e vorrei lui mi guardasse con orgoglio». La commozione è palpabile ma Gianni Meloni si mostra sicuro della scelta. «È stata una mia decisione, mai avrei mai accettato strumentalizzazioni. Ci ho pensato tanto e, solo dopo, ho trovato il beneplacito di tanti quartuccesi», spiega. «Amministrare una comunità contempla, secondo me, la condivisione di valori morali prima che politici e io credo che il gruppo di cui oggi faccio parte sia in grado di assolvere il compito di servire la comunità senza perdere l’etica politica. Da parte mia l’onestà e la gratitudine verso chi vorrà sostenermi ci saranno, come mi ha insegnato mio padre».

Giovanni Meloni, se i quartuccesi lo eleggeranno, siederà negli stessi banchi dell’Aula di via Giofra occupati per quasi quarant’anni dal padre. «Per lui quell’Aula è stata fonte di grandi soddisfazioni. La prima volta mi farà uno strano effetto, ma la forza me la darà lui e il sapere quanto lavoro e impegno ha sempre messo per il bene della sua comunità».

Ingegneri