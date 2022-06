«Mi candido per restituire l’amore avuto» 

Una scelta coraggiosa per una donna di soli 34 anni a cui era stato strappato l’amore della sua vita e che da quel momento ha messo al primo posto la serenità dei suoi due figli, che avevano 2 e 4 anni. «Loro avevano solo me come punto di riferimento, io ero il loro unico esempio. Il giorno dopo la morte di Mauro, quando sono andata in camera mortuaria davanti alla salma ho trovato un grande mazzo di rose con una scritta “Grazie di cuore”. Era stato messo lì dalla moglie dell’uomo che aveva ricevuto il suo cuore». A distanza di un anno poi, quell’uomo ha chiamato Paola per incontrarla. «Lui aveva sempre il pensiero dei miei figli che crescevano senza padre. Laura, la più piccola, appena lo ha visto gli ha chiesto di poterlo abbracciare per sentire il battito del cuore del suo papà».

«Voglio restituire a questa città tutto l’amore che da questa città ho ricevuto». I suoi occhi color nocciola luccicano quando ricorda i momenti più bui della sua vita. Un grande dolore ha segnato per sempre il suo sguardo.

Ma alla fine Paola Cocco, 57 anni, candidata alle elezioni comunali del 12 giugno nella lista “Quartucciu nel cuore”, sorretta anche dalla fede, è riuscita a trarre la forza per andare avanti e crescere, da sola, i suoi due figli. Era il 1999, mancavano pochi giorni a Natale, quando Mauro Fois – suo marito – venne ucciso dal fratello Roberto, che dopo si tolse la vita.«Lo aspettavo insieme ai bambini per cena, ma a bussare alla porta erano stati i carabinieri: è stato un fulmine a ciel sereno – racconta la donna –. Sono corsa in ospedale, avevo ancora qualche speranza, ma quando mi hanno detto che non c’era più nulla da fare, davanti all’immagine della Madonna, ho chiesto che venissero donati gli organi».

Il lutto e il coraggio

La fede

È stata la fede a darle la forza per perdonare l’imperdonabile. «Non ho potuto raccontare ai bambini com’è morto il loro padre. Quando andavamo in cimitero a portargli i fiori, li portavamo sempre anche a zio Roby. Quando poi loro hanno scoperto la verità, non capivano il senso del mio gesto, ma io in quel momento stavo insegnando loro a perdonare», racconta ancora.

«Mauro aveva 38 anni, avevamo tanti progetti da realizzare. Io mi sono dovuta rimboccare le maniche e lavorare per portare il pane a casa. Venivo dal mondo del commercio, quando mio marito è morto, lo aiutavo nella sua impresa edile, ma ben poco ci capivo. Così ho portato a termine i suoi lavori, ho venduto tutto e chiuso l’attività. Dopo ho bussato ovunque per trovare un lavoro».

L’aiuto

All’epoca dei fatti, il sindaco di Quartucciu era Tonino Meloni. «Lui mi aveva accolta nel suo ufficio, mi aveva parlato come se stesse parlando a una figlia. Nelle sue parole e nei suoi gesti avevo visto tutta la sua umanità, mi era stato sempre molto vicino, anche quando il chiasso intorno a quanto accaduto era cessato. Io oggi il mio impegno glielo devo».Tra poco più di un anno Paola Cocco, impiegata al Carrefour, andrà in pensione e, se eletta, avrà tutto il tempo da dedicare alla città che in tanti anni l’ha abbracciata e supporta.

La candidatura

«Sento il dovere di mettermi a disposizione della mia città. I quartuccesi non mi hanno mai fatto pesare questo dolore. Io sono abituata a combattere, mi butto nelle cose anima e cuore e cerco di impegnarmi sempre al massimo. Voglio rendermi utile per aiutare gli altri. Prima di accettare ne ho parlato con i miei figli, condividiamo tutto, sono stati loro i primi a dirmi di farlo. Il Comune non è altro che una grande famiglia e io, se sono stata brava con i miei figli, so che con lo stesso impegno e dedizione posso esserlo anche con la mia comunità».

