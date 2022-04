«Mi candido per il quarto mandato» 

«Onestamente sì, ma a Bitti il tempo si è fermato. È la riflessione che ho fatto in queste settimane perché per le emergenze di questi anni c’è un enorme lavoro da portare avanti legato alla progettazione e alla spendita dei soldi per mettere in sicurezza il centro abitato. Le emergenze del 2013 e ancora di più del 2020 rendono Bitti un paese diverso da tutti gli altri. Rispetto a quando ho iniziato non mi manca l’entusiasmo che si somma oggi alla competenza acquisita nei tre mandati più che mai necessaria in una situazione come la nostra».

Giuseppe Ciccolini sta per finire il suo terzo mandato da sindaco di Bitti ma una recente norma regionale consente il quarto nei Comuni sotto i 3 mila abitanti e il terzo in quelli sotto i 5 mila.

Giuseppe Ciccolini sta per finire il suo terzo mandato da sindaco di Bitti ma una recente norma regionale consente il quarto nei Comuni sotto i 3 mila abitanti e il terzo in quelli sotto i 5 mila.

Che fa, ci riprova?

«Dopo un’attenta riflessione con i compagni di viaggi di questi anni abbiamo deciso insieme di ripresentarci alla comunità e mi è stato chiesto di guidare la lista».

Vent’anni da sindaco non sarebbero troppi?

«Onestamente sì, ma a Bitti il tempo si è fermato. È la riflessione che ho fatto in queste settimane perché per le emergenze di questi anni c’è un enorme lavoro da portare avanti legato alla progettazione e alla spendita dei soldi per mettere in sicurezza il centro abitato. Le emergenze del 2013 e ancora di più del 2020 rendono Bitti un paese diverso da tutti gli altri. Rispetto a quando ho iniziato non mi manca l’entusiasmo che si somma oggi alla competenza acquisita nei tre mandati più che mai necessaria in una situazione come la nostra».

Due alluvioni, 4 morti, danni. La ricostruzione?

«C’è stata una risposta immediata delle istituzioni e una reazione energica da parte della comunità e dell’amministrazione. Tanti interventi dell’emergenza sono già stati assunti ma il lavoro più impegnativo sarà nei prossimi anni con la definizione del piano generale delle opere che ci permetteranno di utilizzare tutte le risorse a disposizione: oltre 50 milioni di euro. Gran parte delle attività è ripartita, ora ci dobbiamo concentrare su chi è rimasto indietro. Ai danni si ripara, rimane il dolore per le vittime che verranno ricordate con una piazza a loro dedicata».

La messa in sicurezza è l’unico obiettivo?

«Vogliamo portare avanti progetti e sfide che abbiamo dovuto sacrificare per dare priorità alla gestione dell’alluvione».

Quali?

«Bitti ha partecipato al bando da 20 milioni di euro per la rigenerazione urbana, non l’ha vinto ma è tra i primi 5 a livello regionale. Punta su valorizzazione del centro storico, innovazione, ambiente, luoghi della cultura e della memoria, servizi per l’infanzia e nuove infrastrutture sanitarie».

Qualche anticipazione?

«Porteremo nel centro abitato i servizi del parco di Tepilora, è in fase di realizzazione il nuovo museo del canto a tenore e delle sonorità nella vecchia caserma, il vecchio liceo sarà riconvertito in struttura sanitaria sul modello della Rsa, amplieremo il centro di raccolta delle carcasse animali».

Lei è segretario provinciale del Pd, guida un’alleanza civica con Forza Italia. Punta a una riedizione di questa?

«Da segretario del Pd ho promosso nelle passate amministrative in tutti i paesi l’idea che le piccole comunità hanno bisogno di aggregazioni molto ampie dove la politica e i partiti si mettano a servizio. La coalizione che presenteremo confermerà in parte l’amministrazione uscente e si apre ancora di più alla comunità per includere le diverse sensibilità politiche e culturali».

Ha governato senza opposizione consiliare: crisi che interroga la politica.

«Rispetto al passato gli schemi sono saltati, i rapporti tra maggioranza e opposizione non sono paragonabili alla contrapposizione anche ideologica che si viveva nel tempo in cui il Consiglio comunale di fatto era l’unico luogo in cui la comunità aveva rappresentanza. In Sardegna tutti i Comuni si sono trovati in difficoltà per formare le liste, è una crisi profonda della politica di cui bisogna prendere atto. Faremo il possibile per dare un’ampia rappresentanza della comunità nella nostra lista. Oltre non possiamo andare».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata