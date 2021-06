«Mi candido a sindaco per il M5S»  

«Sarò io il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle a Carbonia». Gianluca Lai, vicesindaco in carica nella giunta Massidda, rompe gli indugi ed esce allo scoperto accettando ufficialmente la candidatura a sindaco.

La scelta

Sono passati alcuni mesi da quando la sindaca Paola Massidda aveva reso pubblica la decisione di non ripresentarsi alle prossime elezioni comunali, fatto che aveva creato stupore e in parte incertezza nella politica cittadina. È di ieri a notizia che Gianluca Lai, vice sindaco in carica, uno dei pochi assessori in carica fin dall’inizio del mandato della giunta pentastellata, avrebbe finalmente ricevuto il via libera alla candidatura da parte del gruppo dirigente che rappresenta la maggioranza in consiglio. «Abbiamo discusso a lungo prima di trovare un accordo – racconta Lai – dopo la rinuncia della sindaca avevamo bisogno di un nome che continuasse a rappresentare il nostro programma». Una decisione presa tenendo in considerazione l’orientamento del M5S nazionale e regionale, ma focalizzando l’attenzione soprattutto alle esigenze cittadine. Un nome, quello di Lai, scelto il continuità col progetto nato e portato avanti dalla giunta in carica. «Impossibile realizzare tutto in 5 anni, ci sono finanziamenti in arrivo e progetti che vedranno la luce solo prossimamente. Abbiamo seminato in discontinuità col passato, oggi vorremmo iniziare a raccoglierne i frutti».

Il programma

Idee chiare di chi ha lavorato verso il proprio obiettivo, nonostante il mandato in scadenza e le mille difficoltà intercorse nell’ultimo quinquennio. «Le parole chiave del nostro programma saranno lotta alle disuguaglianze in tutti i settori, da quello sociale a quello associativo, dando a tutti pari possibilità ed azzerando le differenze; punteremo ad una svolta green con maggiore attenzione alle energie rinnovabili e alla produzione di idrogeno verde, al potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti, ad una nuova concezione del verde urbano che azzeri le emissioni di anidride carbonica. Lavoreremo verso uno sviluppo compatibile con una città che ha caratteristiche uniche, puntando alla riqualificazione urbana finalizzata anche al turismo e ai servizi. Vogliamo dare un’opportunità a Carbonia, la nostra città soffre la carenza di risorse economiche ma investendo sulla progettazione possiamo garantirle un futo.

Chiaro anche l’orientamento sulle alleanze elettorali : «Al momento non sussistono le condizioni per alleanze coi partiti tradizionali, tantomeno con quelli che oggi rappresentano l’opposizione in Consiglio. Vogliamo essere slegati da dinamiche politiche che vanno oltre i confini del nostro Comune, ma lasceremo la porta aperta a liste puramente civiche che si riconoscono nei nostri valori». Nel caso di un eventuale ballottaggio il candidato non si sbilancia: «Siamo aperti al dialogo ma valuteremo al momento. 5 anni fa siamo andati al ballottaggio da soli nonostante numeri sfavorevoli. Ora dobbiamo pensare a dare il massimo al primo turno».

Gianluca Lai