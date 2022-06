«Mi batterò per i diritti dei disabili» 

Un giorno mentre pregava e chiedeva alla Madonna un motivo per uscire dalla sua stanza, è arrivata la chiamata di Elisabetta Contini, che insieme a Pietro Pisu ha costruito la lista “Pietro Pisu sindaco”, per chiedergli di candidarsi alle prossime elezioni con il loro gruppo. «Non ci ho pensato un attimo, ho rivolto lo sguardo verso la Madonna e ho detto subito di sì – racconta –. Quello è stato un segnale. Di solito mi metto tanti problemi, invece, spinto dalla Vergine ho sentito davvero che questo fosse un motivo valido per uscire e non per bighellonare in giro, ma mettermi io a disposizione degli altri».

«Ho bisogno di un motivo per uscire». La forza è racchiusa nelle sue parole. Il suo sguardo è colmo di speranza. A 32 anni la diagnosi: “Hai la sclerosi multipla”, una malattia degenerativa di cui aveva sentito parlare, ma di cui ben poco sapeva. Alessandro Piras, ex pallavolista dell’Audax, ha da subito deciso di non arrendersi anche se spesso quella patologia lo ha portato a isolarsi nella sua casa di via Ales. Oggi però, a 48 anni, ha voglia di rimettersi in gioco e ha deciso di candidarsi alle Comunali.

«Ho bisogno di un motivo per uscire». La forza è racchiusa nelle sue parole. Il suo sguardo è colmo di speranza. A 32 anni la diagnosi: “Hai la sclerosi multipla”, una malattia degenerativa di cui aveva sentito parlare, ma di cui ben poco sapeva. Alessandro Piras, ex pallavolista dell’Audax, ha da subito deciso di non arrendersi anche se spesso quella patologia lo ha portato a isolarsi nella sua casa di via Ales. Oggi però, a 48 anni, ha voglia di rimettersi in gioco e ha deciso di candidarsi alle Comunali.

La disabilità

«Ho tanto da dire e da poter dare a Quartucciu. La mia condizione di disabilità può essere solo un valore aggiunto, non un limite», afferma convinto. «Sono molto religioso. Negli anni ho abbracciato diverse religioni, ma dopo un percorso interiore sono tornato al cristianesimo e mi sono affidato alla Madonna, prego tanto e mi confido con lei. Ho diversi hobby, ma l’idea di uscire di casa senza una vera missione non mi piace, ho bisogno di trovare qualcosa che mi impegni fortemente per gli altri e per la comunità».

La chiamata

Un giorno mentre pregava e chiedeva alla Madonna un motivo per uscire dalla sua stanza, è arrivata la chiamata di Elisabetta Contini, che insieme a Pietro Pisu ha costruito la lista “Pietro Pisu sindaco”, per chiedergli di candidarsi alle prossime elezioni con il loro gruppo. «Non ci ho pensato un attimo, ho rivolto lo sguardo verso la Madonna e ho detto subito di sì – racconta –. Quello è stato un segnale. Di solito mi metto tanti problemi, invece, spinto dalla Vergine ho sentito davvero che questo fosse un motivo valido per uscire e non per bighellonare in giro, ma mettermi io a disposizione degli altri».

L’obiettivo

Ha le idee chiare Alessandro Piras e, se verrà eletto, vorrà lavorare e impegnarsi per rendere la vita dei disabili a Quartucciu più serena e autonoma. «Abbattere le barriere architettoniche per rendere la città a misura di disabile è il mio obiettivo principale – spiega –. Vorrei anche riuscire a far realizzare una piscina nel territorio adatta a noi, così non siamo costretti ad andare altrove. Ma soprattutto ci vorrebbe un centro per i disabili dove poterci riunire e ritrovarci per creare vera aggregazione».

Scrittore

A causa della malattia, Alessandro è stato costretto a mettere da parte il pallone, ma ha preso in mano penna e taccuino e in cinque libri già pubblicati, ha raccontato della sclerosi multipla, del percorso che lui stesso ha fatto, dei suoi sogni, le paure e le sensazioni. Ma anche della speranza, della rinascita e della vita vista da una prospettiva diversa.

«Da quando me l’hanno diagnosticata mi si è aperto un nuovo mondo – spiega -. Anche se ai tempi la disabilità non era accentuata come lo è ora, nella mia mente stavo già lavorando per poter affrontare nel miglior modo la nuova situazione. Fortunatamente non è galoppante e anche se ogni tanto mi colpisce alle spalle trovo sempre la forza per risponderle con il sorriso. Ho dovuto reinventare un nuovo Alessandro, Non mi sono arreso alla malattia, l’ho accettata e ho iniziato a curare anche l’anima».

