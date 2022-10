«Mezz’ora per fare un chilometro» 

«È assurdo aprire un cantiere nello stesso tempo in ambedue le strade che collegano via Roma con il litorale del Poetto. Siamo in coda da oltre mezz’ora e non siamo riusciti a fare nemmeno un chilometro». Mancavano pochi minuti a mezzogiorno quando un quarantenne si è affacciato al finestrino della sua Yaris, poco prima del semaforo del liceo Alberti: voleva osservare quanto accora gli mancava per superare il gigantesco ingorgo che, per ore, ha semi-paralizzato entrambe le strade che da via Roma si dirigono verso il mare.

I cantieri

Ormai da settimane un tratto di viale Diaz è transennato, con le auto costrette a confluire in un’unica corsia nei pressi del parcheggio di viale Cimitero. Un restringimento simile, pressoché alla stessa altezza, è comparso nei pressi della pineta di viale Colombo e sino a Su Siccu. Un effetto clessidra, nelle due principali strade che conducono dal centro città verso il mare, che ieri ha paralizzato il traffico sino alla fine di via Roma. Risultato? Per percorrere meno di un chilometro, per la precisione 940 metri, in tanti hanno dovuto attendere tra i trenta ed i quaranta minuti, in ambedue i prolungamenti di via Roma. Inutile cercare di evitare l’intoppo di viale Diaz, visto che in viale Colombo la coda rallentava sia per effetto del restringimento che per i due semafori.

Traffico in tilt

I tanti che avevano deciso di trascorrere una mattinata al Poetto, oppure che volevano recarsi al Lazzaretto per le rassegne ospitate dal centro culturale, hanno dunque dovuto fare i conti con il traffico che è andato in tilt già verso le 10. Solo nel primo pomeriggio la situazione è migliorata, quando è calato il numero dei veicoli diretti verso il mare, ma poi in serata si sono registrati ulteriori rallentamenti in ambedue le parallele. «A saperlo avrei fatto il giro da Quartu», ha commentato Paolo Orrù, autotrasportatore, finito nell’ingorgo poco prima di mezzogiorno, «nelle app che segnalano cantieri e rallentamenti del traffico viene indicato da giorni il rallentamento di viale Diaz, ma non c’era nulla su viale Colombo. Ormai mi è saltato il crono-programma delle consegne. Ogni giorno c’è qualcosa: negli ultimi dieci giorni ho beccato varie strade chiuse per gare podistiche, altre transennate per delle gru ingombranti che facevano traslochi, altre ancora per dei cantieri. Ormai spostarsi da una zona all'altra della città è diventato un terno al Lotto». Le code in viale Diaz alla sera si stanno verificando pressoché ogni sera, ma ora con le transenne anche in viale Colombo c’è il rischio che ogni giorno il traffico possa andare in tilt nelle ore di punta.