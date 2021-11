«Mezzo secolo in questo porto» 

Ormeggia la barca da dieci metri da solo («Qui non ne conosco altri che riescono a farlo»), dà informazioni preziose a chiunque si avvicini in porto, conosce ogni angolo dell’area marina protetta di Capo Carbonara ed è pronto a tutto per difenderla. Ignazio Scano, 62 anni, nato a Cagliari nel quartiere di Sant’Elia, è l’unico pescatore che da 50 anni ininterrotti opera in un porto «che ho visto nascere e crescere». La prima volta nel 1972, assieme ad un gruppo di pescatori di Sant’Elia. Lui aveva appena 13 anni. «Loro andavano spesso a Villasimius, in quello che al tempo era un porticciolo. Io avevo bisogno di qualche soldo per mangiare. Serviva un mozzo e così riuscii ad imbarcarmi. Il mio compito era quello di scendere giù con un secchio e svuotare lo scafo dall’acqua che entrava». Cagliari-Villasimius ogni giorno d’estate per portare a casa un po’ di pesce e qualche lira. Poi l’acquisto di una barca tutta sua, a 17 anni: «Era di un pescatore in pensione, un chiattino in legno. Subito dopo sono partito militare, in testa però avevo sempre Villasimius. Quel mare mi aveva stregato».

Il trasferimento

Lasciata la divisa si trasferisce a Villasimius. Prima solo d’estate, nella sua nuova barca. Butta le reti al calar del sole: «Riempivamo 15 ceste di pesce. Ricordo che a Cala Pira pescavamo tre ceste di triglie. Al mattino caricavamo tutto su una Fiat Mirafiori e andavamo a vendere il pesce a Sant’Elia». Il trasferimento definitivo a Villasimius nel 1987: «Devo dire la verità – confessa – all’inizio mi guardavano male perché provenivo da Sant’Elia. Ma non mi sono mai buttato giù, ho continuato a fare il pescatore e nel 1990 ho iniziato a portare i turisti in barca. Il tempo mi ha dato ragione». In cinquant’anni ne ha visto di tutti i colori: «Ero e sono una presenza fissa in porto. Negli anni Ottanta e Novanta controllavo gli ormeggi di quelli che arrivavano per una vacanza. Si sono rivolti a me i patron della Barilla, di Calzedonia, imprenditori del calibro di Raul Gardini, deputati e senatori. Ogni volta mi chiedevano di controllargli la barca e io non ha mai detto di no. Tra le altre cose ho preso parte a sette puntate di Linea Blu».

Pesca e turismo

Ignazio Scano è un punto di riferimento per Villasimius e per l’intera costa sud est: «Più che altro è Villasimius che è un punto di riferimento per la Sardegna e per l’Europa. È di una bellezza incommensurabile. Per questo da più di trent’anni, oltre a pescare, porto i turisti in barca. Ogni persona non appena sale a bordo si illumina. E io sono felice».