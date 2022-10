Mezzo milione per abbattere le barriere 

Oggi gran parte della città ha strade non adeguate alla normativa. Per esempio via Cesare Serra è a senso unico, pur non essendoci parcheggi le auto sostano lungo il lato sinistro della carreggiata, spesso sulla cunetta stessa, creando non poche difficoltà ai pedoni e a chi ha difficoltà motorie. In via Mogoro, invece, i marciapiedi sono stretti e non a norma rispetto a quelli richiesti dal codice della strada. Senza dimenticare via Quartu, attualmente chiusa al traffico, sprovvista sia di parcheggi che di passaggi pedonali.

Quartucciu si prepara a dire addio alle barriere architettoniche nelle principali strade e piazze della città. Il progetto per la messa in sicurezza e il miglioramento della viabilità del centro urbano da 600 mila euro, già approvato dalla Giunta comunale durante l’estate, è stato approvato dalla Regione.

Arrivano i soldi

«Il nostro progetto si è classificato 24esimo su 97 finanziati, ma le domande presentate erano 421 – spiega l’assessore ai lavori pubblici Walter Caredda –. L’intero intervento necessita di un finanziamento di 600 mila euro, di questi 500 mila, ora è ufficiale, arrivano da fondi regionali, grazie alla legge Ominibus, mentre i restanti 100 mila, invece, da fondi comunali».

Oggi gran parte della città ha strade non adeguate alla normativa. Per esempio via Cesare Serra è a senso unico, pur non essendoci parcheggi le auto sostano lungo il lato sinistro della carreggiata, spesso sulla cunetta stessa, creando non poche difficoltà ai pedoni e a chi ha difficoltà motorie. In via Mogoro, invece, i marciapiedi sono stretti e non a norma rispetto a quelli richiesti dal codice della strada. Senza dimenticare via Quartu, attualmente chiusa al traffico, sprovvista sia di parcheggi che di passaggi pedonali.

L’assessore

«Molte strade sono particolarmente strette, soprattutto nel centro storico – aggiunge Caredda –. I vari interventi che si sono susseguiti negli anni hanno pesantemente danneggiato la viabilità, causando serie problematiche al manto stradale, alle cunette e alle banchine, ma anche la sicurezza dei pedoni è venuta meno per via delle diverse barriere architettoniche che, in alcune vie, non consentono un passaggio pedonale adeguato e sicuro».

La mappa

Oggetto dell’intervento saranno via Cesare Serra, via Mogoro, via Quartu, via Chiaramonti, via Pabillonis, via Nulvi, via Marrubiu, via San Basilio e via Selargius che necessitano di un restyling urbano e di completamento di tratti di marciapiedi già esistenti o da realizzare, ma sono previsti anche nuovi parcheggi, zanelle e cunette laterali per la regimentazione delle acque e la predisposizione di sottoservizi.

«Si procederà soprattutto con il rifacimento del manto stradale, ma prima verranno eliminati i numerosi strati che creano il dislivello – prosegue Caredda –. Non mancheranno parcheggi e passaggi pedonali a norma. Affinché questi possano essere realizzati, verranno adeguate le caditoie per permettere il regolare flusso delle acque meteoriche a livello del piano stradale. In alcune vie sono previsti percorsi pedonali con dei dissuasori salva pedone, per migliorare e garantire la sicurezza e il passaggio dei cittadini».

Dalla Regione

Per Andrea Piras, consigliere regionale della Lega si tratta di azioni necessarie per «garantire una rete stradale urbana ed extraurbana moderna e corrispondente alle esigenze dei cittadini – commenta -. Un impegno che la Regione è pronta a implementare e che certamente non si esaurisce con la legge Ominibus».

