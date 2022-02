Mezzo miliardo per treni e strade 

Per la messa in sicurezza di ponti e porti l’Aula ha invece stanziato 15 milioni. La seduta, però, è stata dedicata in gran parte alle disposizioni sulla sanità. In serata è arrivato l’ok a vari emendamenti condivisi dagli schieramenti: uno stanzia 10 milioni all’anno dal 2022 al 2024 per distribuire microinfusori e altri dispositivi per i diabetici, un altro a prima firma di Giorgio Oppi (Udc) assegna 2,4 milioni per l'aggiornamento del parco tecnologico della radiologia oncologica e interventistica dell'ospedale Businco di Cagliari. Via libera anche a una proposta di Pierluigi Saiu (Lega) per aumentare di 2 milioni il fondo istituito per incentivare l’assistenza dei medici di base in zone disagiate, piccole Isole comprese.

Quasi 450 milioni in arrivo dal Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) per infrastrutture strategiche in Sardegna. Ieri, intanto, il Consiglio regionale ha approvato l’articolo 3 della Finanziaria 2022 in materia di opere pubbliche e il 4 che stanzia oltre 4 miliardi (sui 9,5 del bilancio) per la sanità e le politiche sociali.

L’elenco delle opere

Le risorse sbloccate – fa sapere il ministero delle Infrastrutture – sono complementari e aggiuntive rispetto al Pnrr e fanno parte del Fondo di Sviluppo e coesione : 117,5 milioni sono destinati a strade, 311 a ferrovie, 12,2 al settore idrico, 8,4 per altre opere. Tra i progetti considerati: la velocizzazione della linea ferroviaria tra Villamassargia e Carbonia, il raddoppio della Decimomannu-Villamassargia, l’elettrificazione della Oristano-Macomer e il collegamento con l'aeroporto di Olbia. Nell’elenco anche il potenziamento dei porti di Oristano e Buggerru, e 39,3 milioni per opere locali (tra cui rispunta la costruzione della diga di Cumbidanovu sull'alto Cedrino).

La manovra

Per la messa in sicurezza di ponti e porti l’Aula ha invece stanziato 15 milioni. La seduta, però, è stata dedicata in gran parte alle disposizioni sulla sanità. In serata è arrivato l’ok a vari emendamenti condivisi dagli schieramenti: uno stanzia 10 milioni all’anno dal 2022 al 2024 per distribuire microinfusori e altri dispositivi per i diabetici, un altro a prima firma di Giorgio Oppi (Udc) assegna 2,4 milioni per l'aggiornamento del parco tecnologico della radiologia oncologica e interventistica dell'ospedale Businco di Cagliari. Via libera anche a una proposta di Pierluigi Saiu (Lega) per aumentare di 2 milioni il fondo istituito per incentivare l’assistenza dei medici di base in zone disagiate, piccole Isole comprese.

Il dibattito

Per il resto, le opposizioni hanno attaccato la Giunta sulla transizione dalle vecchie alle nuove Asl, i problemi negli ospedali, la gestione della pandemia. L’assessore alla Sanità Mario Nieddu ha replicato punto per punto. Per Rossella Pinna (Pd), a leggere l’articolo 4 «sembra che la pandemia non esista». Secondo Desirè Manca (M5S) «siamo dinanzi a un caso Sardegna, si nega il diritto alla salute dei cittadini: in due anni la Giunta è stata incapace di risolvere i problemi». Eugenio Lai (LeU) ha parlato di «riforma utopica in termini di servizi rispetto alle esigenze dei cittadini». Francesco Agus (Progressisti) ha detto che «i problemi sono tali e tanti che non possono essere risolti in un capitolo di bilancio con 4 miliardi di spesa». Quanto alla gestione dell’emergenza, «la sensazione è che non ci sia controllo». Anche il capogruppo dem, Gianfranco Ganau, ha fatto riferimento a «una riforma sbagliata nel momento sbagliato, che paralizza il sistema».

La difesa

Per la maggioranza, Oppi ha invitato Nieddu a essere «più decisionista». Michele Cossa (Riformatori) ha ricordato che «siamo nel bel mezzo di una riforma che mira a portare la sanità vicina ai territori, invece sembra che l'Ares faccia resistenza e impedisca di far funzionare le Asl». Il leghista Saiu ha ribadito che «l'assessore ha trovato un sistema sanitario con le assunzioni bloccate e in cui non si poteva spendere un euro in più: in questo quadro è scoppiata la pandemia, che non è un alibi ma è stata uno tsunami».

Sulla riforma l'assessore Nieddu ha ricordato che «esiste una fase transitoria, ma presto arriverà la delibera per lo scorporo». Poi ha risposto alle segnalazioni delle minoranze sulla presenza di pazienti Covid in tutti gli ospedali: «Il quadro epidemiologico è mutato in occasione della quarta ondata, il picco si è manifestato in un periodo molto ravvicinato e questo, complici i 50mila non vaccinati e l'assenza di provvedimenti di chiusura, ha messo in sofferenza il sistema». Sul nuovo pronto soccorso del Santissima Trinità, inaugurato e mai riattivato, «non ha riaperto perché in questo momento, di fatto, parliamo di un ospedale Covid». Un passaggio infine sui concorsi banditi dalla Regione dall’inizio della legislatura: 101 per un totale di 1315 posti, conclusi 38 per 484 posti.

