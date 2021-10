Mezzo miliardo per l’Isola  

Grazie all’intesa raggiunta, il livello degli accantonamenti da versare per i prossimi 4 anni (dal 2022 al 2025) è stato ridotto a 306,4 milioni. Per il presidente della Regione Christian Solinas si tratta di «un risultato importante, frutto di un dialogo proficuo instaurato da questa Giunta, fin dai suoi primi passi, con il Governo: gli effetti concreti sono evidenti, e ci consentono di dare risposte immediate alle priorità dell’Isola, creando le condizioni ottimali per una ripartenza». L’assessore al Bilancio Giuseppe Fasolino ricorda che «il nuovo patto segue quello del 2019 grazie al quale era stato già ribassato il contributo della Sardegna alla finanza pubblica (da 536 a 383 milioni)».

Siglato nei giorni scorsi, il nuovo patto riduce di 77 milioni di euro all’anno il contributo della Regione per il risanamento del debito pubblico, consentendo un risparmio di 308 milioni nel prossimo quadriennio, risorse che diventeranno disponibili dopo lo stanziamento dello Stato nella prossima finanziaria 2022-2024. Non solo: assegna per il 2021 all’Isola i primi 66 milioni a compensazione dei costi dell’Insularità, 100 per il 2022 e 100 per il 2023.

Dopo il colpo da 1,5 miliardi messo a segno nel 2019, la Regione strappa allo Stato un altro accordo sulla finanza pubblica. Il valore è di 574 milioni di euro: 308 di risparmi sugli accantonamenti spalmati in quattro anni e 266 milioni da ricevere in un triennio a compensazione dei maggiori oneri sostenuti per effetto della condizione di insularità. Una parte di queste risorse - i primi 77 milioni da non versare alle casse statali nel 2021 e i primi 66 milioni per superare il gap – saranno programmati già con un emendamento alla legge omnibus che oggi tornerà nell’aula del Consiglio regionale, a partire dalle 10.30, per l’esame degli articoli.

L’intesa

Accantonamenti e gap

È molto soddisfatto il presidente della commissione speciale per l’Insularità Michele Cossa (Riformatori): «Oggi guardiamo al futuro con un pizzico di ottimismo in più, certi di combattere una battaglia che finalmente condivide anche il Governo». Il consigliere parla di «importante passo in avanti che consentirà di proseguire nel cammino tracciato con più determinazione».

Nella legge omnibus

L’emendamento alla omnibus che recepisce l’intesa con lo Stato è anche l’unico dei 618 presentati dalla Giunta. Altri 160 portano a vario titolo la firma dei consiglieri di centrodestra, i restanti sono tutti delle opposizioni. Ieri la commissione Bilancio è rimasta riunita a oltranza per l’esame delle proposte. Per tutto il giorno gli schieramenti hanno lavorato per trovare una sintesi, così da accorciare i tempi dell’approvazione. Su molte questioni, però, non è stato raggiunto alcun accordo e alla fine la battaglia si risolverà direttamente in Aula. Alcune proposte di modifica della maggioranza, poi, metteranno a dura prova la pazienza delle minoranze che pure hanno annunciato di non voler ricorrere all’ostruzionismo.

Emendamento sui Cda

Per esempio, ce n’è una aggiuntiva all’articolo 10 che apre la strada al contestato ripristino dei cda negli enti. Nell’emendamento in questione, firmato da tutti i capigruppo del centrodestra fuorché da quello della Lega Dario Giagoni, c’è scritto che «la Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, presenta un disegno di legge di riordino degli enti, delle agenzie, degli istituti e delle aziende della Regione». Ad ogni modo, la maggioranza potrebbe presentare in Aula un emendamento all’emendamento per specificare meglio il ritorno dei Cda.

Un’altra proposta presentata dall’Udc mira a ridimensionare la cosiddetta “quattordicesima Asl” concepita nell’articolo 28 per liquidare le posizioni attive e passive delle vecchie Asl, ma con 2 milioni di dotazione finanziaria e 20 unità di personale. L’emendamento centrista prevede l’utilizzo di personale già impiegato in Ares e non fa riferimento alcuno ai due milioni di euro. Durante i lavori della commissione, la minoranza ha anche chiesto lo stralcio di tutte le proposte relative a norme che riguardano il personale e a quelle in materia urbanistica.

