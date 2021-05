Mezzo chilo di esplosivo in pineta 

Era riposto nella pineta con vista sulla spiaggia della Capannina, il lido di ponente di Arbatax. Cinquecento grammi di esplosivo da cava sono stato ritrovati, ieri sera, dagli agenti del commissariato di Polizia di Tortolì e dai ranger del Nucleo investigativo di polizia ambientale e forestale di Lanusei. In tempo zero l’area è stata blindata nel nome della sicurezza. Zona considerata ad alto rischio fino al momento in cui non sarebbe arrivato il verdetto degli artificieri della Questura di Cagliari che hanno operato sotto il cielo stellato. Tra le autorità inquirenti sono scattate le indagini per far luce sulla provenienza dell’esplosivo e per risalire ai responsabili dell’abbandono, avvenuto in un tratto particolarmente trafficato oltre che dai pescatori anche da jogger che corrono sulla striscia d’asfalto che collega la banchina di ponente all’estremità dell’arenile.

Involucro anomalo

Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 18. Una pattuglia della Forestale e la Volante della Polizia, durante uno dei consueti servizi di controllo del territorio, hanno scorto un involucro anomalo sul ciglio della strada, qualche metro più avanti rispetto alla rotonda che fa da snodo tra la zona industriale e quella portuale. Ranger e agenti si sono avvicinati con cautela e adottando tutte le precauzioni del caso, non potendo sapere con esattezza di cosa si trattasse realmente. Il sospetto che la confezione ritrovata al centro della pineta contenesse esplosivo ha suggerito agli inquirenti in servizio di chiedere anche l’intervento del personale specializzato degli artificieri di Cagliari. All’altezza di un vecchio chiosco-bar, gli uomini della Volante, coordinati dal dirigente Fabrizio Figliola, hanno transennato l’area, congelando la circolazione sulla strada stretta tra filari di pini. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Lanusei. Il pacco sospetto con il mezzo chilo di esplosivo da cava è stato rimosso poco prima delle 22. Il rinvenimento è a carico di ignoti. La Polizia ha sequestrato l’involucro, il cui contenuto sarà ora analizzato in laboratorio. Si valutano eventuali sviluppi.

I precedenti

L’involucro ritrovato ieri sera alla Capannina era stato posato con cura da qualche trafficante di esplosivo? Che uso ne avrebbero dovuto fare? A fare luce sulla vicenda saranno gli inquirenti coordinati dalla Procura di Lanusei.

In Ogliastra il mercato nero dell’esplosivo è particolarmente fiorente. Uno dei più recenti ritrovamenti risale a giugno dello scorso anno. Nella circostanza i carabinieri della compagnia di Lanusei, con l’ausilio del personale dei Cacciatori di Sardegna, avevano rinvenuto nelle campagne di Talana 25 candelotti di gelatina dinamite per un peso complessivo di 4 chili, miccia deflagrante e detonante, un detonatore ordinario e uno elettrico. Per gli inquirenti si trattava di materiale di alta pericolosità e di grande potenza distruttiva.

