Un inghippo, qualche problema di troppo nelle operazioni di riavvio del potabilizzatore di Simbirizzi e mezza città resta senz’acqua. Da Castello a Villanova, dal quartiere di via La Vega a via Campania. Negozianti in difficoltà, B&B temporaneamente chiusi, alunni di alcune scuole rimandati a casa. E migliaia di cittadini colti di sorpresa per un improvviso “blackout” idrico neppure annunciato.

L’unica comunicazione diffusa da Abbanoa faceva riferimento a possibili disservizi legati a interventi nel potabilizzatore di Simbirizzi. L’erogazione dell’acqua avrebbe potuto subire rallentamenti e cali di pressione ma anche interruzione dalle 7 alle 19 di martedì. E invece l’emergenza si è dilatata, lasciando i rubinetti all’asciutto ieri.

I disagi e la rabbia

Migliaia di cagliaritani si sono svegliati con la sgraditissima sorpresa. Chi disponeva del serbatoio non si è accorto di nulla. O quasi. Perché col passare delle ore anche le autoclavi hanno cominciato a pescare a vuoto. Chi poi la riserva domestica l’aveva abbandonata dai tempi bui della carenza idrica per colpa delle piogge avare ha dovuto fare i conti con il disservizio. E così nel centro storico il disagio è andato di pari passo con la rabbia.

«Sì, abbiamo avuto parecchi problemi, in tutto il quartiere l’acqua è mancata», raccontano al bed and breakfast Biddanoa di Villanova. «Qui i bambini non sono entrati», confermano anche alla scuola Casati di viale San Vincenzo. Proprio a Villanova, nella seguitissima chat degli abitanti del rione, la protesta è rimbalzata vigorosa. Come in Castello e per l’intera mattinata. Dito puntato sulla mancata, o quanto meno parziale informazione che non ha permesso a tanti cagliaritani di prepararsi in tempo.