Mette il figlioletto nell’auto sbagliata 

Immaginate di salire sulla vostra auto, mettere in moto, percorrere alcuni chilometri e poi, improvvisamente, accorgervi che sul sedile posteriore c’è un piccolo passeggero a voi perfettamente sconosciuto che inizia a piangere disperato. Non è la trama di un film, ma la cronaca di quanto accaduto qualche giorno fa in un Comune del Terralbese.

La storia

Protagoniste della vicenda, fortunatamente a lieto fine, due giovani donne che difficilmente dimenticheranno quei cinque minuti di orologio in cui i loro destini si sono incrociati per un’impressionante serie di coincidenze. Per entrambe una giornata come tante altre, tra faccende, commissioni e la spesa prima di rientrare a casa. Proprio nel parcheggio del supermercato del paese si è consumato il surreale qui pro quo: una delle due donne, ultimate le compere, ha aperto lo sportello dell’auto, ha fatto accomodare il figlioletto di neppure cinque anni sul sedile posteriore, prima di recuperare il carrello con le buste che era scivolato qualche metro più in là. Peccato che la macchina sulla quale era convinta di aver messo al sicuro il bambino non fosse la sua, ma una dello stesso colore, in sosta a fianco. È bastata una manciata di secondi perché l’ignara proprietaria, che in quel momento si era allontanata per riportare a posto il suo carrello, si mettesse al volante e imboccasse l’uscita, senza rendersi conto del piccolo ospite che, letteralmente assorto nelle immagini di uno smartphone, se ne stava zitto zitto alle sue spalle. Quando poi il telefono della conducente ha squillato e alla risposta il bimbo si è reso conto che la voce in auto non era familiare, il panico: lui è esploso in un pianto disperato, a lei è balzato il cuore in gola per lo spavento. Non ci è voluto tanto per capire cosa fosse successo.

La sorpresa

Fermata la macchina e tranquillizzato il piccolo, la donna ha allertato immediatamente le forze dell’ordine che in un batter d'occhio hanno raggiunto il parcheggio del supermercato dove la povera mamma già cercava disperatamente il figlio. Il tempo di un’inversione di marcia e anche l’autrice dell’involontario “sequestro” è tornata nell’area di sosta per riconsegnare al genitore il pargoletto. Un abbraccio, qualche lacrima liberatoria, un sospiro di sollievo per il lieto fine e la promessa di controllare bene il sedile posteriore prima di ingranare la marcia. Pochi minuti che alle due protagoniste devono essere sembrati un’infinità e che, invece, non sembrano aver scalfito più di tanto il piccolo: dopo l’iniziale smarrimento ha continuato a giocare con il cellulare come se nulla fosse.