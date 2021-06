Metropolitana, scintille in aula 

Scintille e momenti di tensione nell’ultima seduta del Consiglio comunale. A infuocare gli animi l’interrogazione presentata dal consigliere di minoranza Damiano Paolucci sulla linea metropolitana e gli accordi venuti meno con la Regione Sardegna per il passaggio del mezzo a Quartucciu.

In pochi minuti nell’Aula di via Giofra sono volate parole pesanti e accuse. Protagonisti della bagarre il sindaco e presidente del Consiglio Pietro Pisu, che ha spento i microfoni dei colleghi, gesto che non è piaciuto a Paolucci e all’ex assessore alle Attività produttive e consigliere di maggioranza Franco Paderi, che hanno accusato il primo cittadino «di mancanza di rispetto e democrazia». I due hanno lasciato l’Aula insieme alle colleghe di maggioranza Rita Ambu e Rosy Porcu, seguiti poi da Cristian Mereu.

Il dibattito

«Il sindaco ha affermato che a Quartucciu non passerà la linea metropolitana per una mia scelta», dichiara Paolucci, «ma vorrei sapere se ha partecipato alle riunioni in Regione, per capire quale sarà il destino del nostro territorio, come avevano stabilito undici consiglieri».

Per il sindaco, quanto deciso nel precedente Consiglio è chiaro a tutti e non ha intenzione di riprendere l’argomento. «Non ho nulla da aggiungere, l’aula ha deliberato che la metro non passerà a Quartucciu. Nel nostro territorio siamo noi a decidere».

Tre anni fa

A inasprire gli animi è stata proprio questa risposta. «Le carte la sbugiardano, sta continuando a mentire», ha incalzato Paolucci rivolgensosi al sindaco, «lei è sparito già da tempo, e dopo è sparito anche l’assessore delegato in Regione. Non esiste una vostra proposta oltre quella fatta nel 2018: io il territorio non me lo vendo come lei ha fatto tre anni fa». Paderi, ha ricordato che nel 2018, pur essendo in maggioranza non votò a favore di quel tracciato. «Quel percorso compare anche sulla proposta di marzo e incide negativamente sulla lottizzazione le Jacarande che è stata approvata a fine marzo in Consiglio».

La replica

Parole che hanno fatto perdere le staffe a Pisu che ha spento i microfoni ai consiglieri. «Lei pensa di essere una grande mente», ha urlato Pisu rivolto a Paderi, «prima di sparare stupidaggini che ormai sono il suo cavallo di battaglia si informi: sta divagando come sempre».

«Lei continua a interrompermi e non è democratico, non può decidere di bloccare gli interventi quando vuole», attacca Paderi prima di lasciare l’aula. «Le consiglio di riascoltarsi, - conclude Paolucci - sono in Consiglio da 10 anni ma non ricordo situazioni così gravi. Forse è meglio vi facciate un esame di coscienza. Ha tolto il posto alla consigliera Ambu perché non era super partes e lei fa peggio: mi dispiace che il nostro Comune sia sotto ricatto di qualcuno».

