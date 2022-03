Metropolitana, chiude la stazione 

«I lavori della stazione di piazza Repubblica sono propedeutici alla costruzione della linea che consentirà ai tram di raggiungere piazza Matteotti e la stazione ferroviaria», spiegano all’Arst. Quella che fino a giorni fa era il capolinea, diventerà invece una fermata di transito. «Saranno riposizionati i binari, avvicinandoli, le banchine saranno realizzate lateralmente, sparirà l'atrio e la sala d'attesa per consentire il transito dei tram», prosegue l’azienda. Sarà realizzata la nuova pavimentazione che includerà rotaie incapsulate per contenere rumori e vibrazioni. L'accesso alla stazione per i passeggeri avverrà da via Dante. Banchine e pavimentazione saranno totalmente accessibili. Saranno posizionati nuovi pannelli a messaggio variabile, informazione all'utenza e telecamere di sicurezza. Sarà anche posizionato il filo di contatto per la trazione elettrica dei veicoli. «Siamo molto soddisfatti del fatto che i lavori stiano avanzando», commenta Carlo Poledrini, direttore centrale dell'Arst.

Da sabato la stazione chiuderà e riaprirà a novembre. Per tutto questo periodo il capolinea provvisorio sarà la fermata di largo Gennari, ma la frequenza sarà la solita. In estate saranno anche effettuati i lavori di rinnovo e raddoppio della tratta che da largo Gennari porta a via Caracalla (Monserrato).

Il cantiere della stazione della metro di piazza Repubblica è operativo da circa tre settimane. Gli operai hanno eliminato le superfici vetrate della sala d'aspetto e non c’è più neanche il pianoforte utilizzato da molti in attesa dell’orario di partenza del treno.

Il cantiere della stazione della metro di piazza Repubblica è operativo da circa tre settimane. Gli operai hanno eliminato le superfici vetrate della sala d'aspetto e non c’è più neanche il pianoforte utilizzato da molti in attesa dell’orario di partenza del treno.

Da sabato la stazione chiuderà e riaprirà a novembre. Per tutto questo periodo il capolinea provvisorio sarà la fermata di largo Gennari, ma la frequenza sarà la solita. In estate saranno anche effettuati i lavori di rinnovo e raddoppio della tratta che da largo Gennari porta a via Caracalla (Monserrato).

La nuova tratta

«I lavori della stazione di piazza Repubblica sono propedeutici alla costruzione della linea che consentirà ai tram di raggiungere piazza Matteotti e la stazione ferroviaria», spiegano all’Arst. Quella che fino a giorni fa era il capolinea, diventerà invece una fermata di transito. «Saranno riposizionati i binari, avvicinandoli, le banchine saranno realizzate lateralmente, sparirà l'atrio e la sala d'attesa per consentire il transito dei tram», prosegue l’azienda. Sarà realizzata la nuova pavimentazione che includerà rotaie incapsulate per contenere rumori e vibrazioni. L'accesso alla stazione per i passeggeri avverrà da via Dante. Banchine e pavimentazione saranno totalmente accessibili. Saranno posizionati nuovi pannelli a messaggio variabile, informazione all'utenza e telecamere di sicurezza. Sarà anche posizionato il filo di contatto per la trazione elettrica dei veicoli. «Siamo molto soddisfatti del fatto che i lavori stiano avanzando», commenta Carlo Poledrini, direttore centrale dell'Arst.

Percorso e fermate

Il nuovo tracciato di 2,5 chilometri avrà sei fermate e sarà concluso entro 2023 (836 giorni dall’inizio dei lavori). Il nuovo capolinea sarà sul lato sinistro della stazione ferroviaria (guardandola frontalmente): da lì i treni costeggeranno piazza Matteotti e effettueranno la prima fermata, denominata “Municipio”, poco dopo l’incrocio con il largo Carlo Felice, nel tratto centrale di via Roma. Quello, per capire, dove oggi transitano gli autobus. Poche centinaia di metri dopo, sempre in via Roma, ci sarà un’altra fermata, chiamata “Darsena”. Poi la metro proseguirà il suo tragitto sino a piazza Lussu, dove ci sarà il terzo stop. Da lì, percorrendo centralmente viale Diaz (i binari, in tutti i due chilometri e mezzo, correranno su entrambi i lati della banchina centrale), si arriverà alla pensilina successiva, che sarà davanti al palazzo di Banca Intesa. Da lì i treni costeggeranno piazza Donatori di sangue, dove attualmente c’è un parcheggio, e proseguiranno in viale Cimitero, nella parte centrale, dove ci sarà una fermata all’altezza del campo Rai. Poco dopo i treni transiteranno nella corsia di destra di via Dante e arriveranno alla stazione di piazza Repubblica.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata