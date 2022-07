Metro, via alla progettazione 

Il collegamento diretto da Cagliari a Quartu sulla metropolitana leggera inizia a prendere forma. Dopo i dubbi sul vecchio tracciato e le nuove richieste avanzate dall’amministrazione Milia, la Regione ha dato la disponibilità ad aprire un tavolo tecnico per definire il nuovo progetto. Allo studio la possibilità del passaggio su rotaie in viale Marconi per poi proseguire in viale Colombo, e infine al Poetto dove si chiuderà l’anello con il tratto cagliaritano del lungomare. Ora c’è anche il benestare di Quartucciu - competente per una parte di territorio lungo viale Marconi che verrebbe toccata dal futuro passaggio della metro - e di Cagliari. Progetto che si fonde con l’ipotesi di viale Colombo a senso unico di cui si parla da tempo.

I piani

Una rivoluzione del traffico nel cuore della città. «Al momento noi abbiamo un’ipotesi di tracciato che andrà valutato con Cagliari, verranno fatti i dovuti approfondimenti, poi sarà presentato congiuntamente in Regione», fa sapere l’assessora alla Mobilità di Quartu Barbara Manca. La novità è che «l’assessorato ai Trasporti regionale ha deciso di aprire un tavolo tecnico per la progettazione del collegamento diretto fra Cagliari e la nostra città». Un passaggio importante in vista del progetto definitivo e del si al finanziamento per realizzare il tracciato. «Una soluzione che per noi vorrebbe dire ridurre i tempi di percorrenza e avere finalmente un collegamento rapido con Cagliari», ribadisce l’assessora Manca. «A quel punto ha un senso fare entrare la metropolitana anche dentro la città». E l’ipotesi è proprio il passaggio - dopo via Marconi - in viale Colombo. Tutto in funzione anche del futuro arrivo del nuovo mercato civico, che - in base alla proposta progettuale presentata da un’associazione di imprese e al vaglio del Comune - dovrebbe nascere proprio in viale Colombo, al posto della scuola all’angolo con via Vespucci. Insieme ad un mega parcheggio interrato.

I dubbi

Ora il Comune avrà tempo sino a settembre per apportare modifiche e decidere se approvarlo. Qualche perplessità dai banchi della minoranza è già emersa. «Continuo ad avere dei dubbi sull’impatto che l’intervento potrebbe avere sulla viabilità di viale Colombo», ha sottolineato il leader del centrodestra Christian Stevelli di recente in Consiglio comunale. «L’aumento del traffico è una delle nostre preoccupazioni», ha ammesso lo stesso sindaco Graziano Milia, «e se valutassimo l’ipotesi del senso unico in viale Colombo, e puntassimo sulla metro che passa lì? Dobbiamo essere pronti a cogliere queste opportunità», ha aggiunto, «altrimenti i progetti rischiano di restare fermi al palo».