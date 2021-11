Metro, ok alla tratta per Quartu 

La buona notizia è che i 129 milioni di euro del secondo lotto della metropolitana leggera, che collega Cagliari con i centri maggiori della Città metropolitana (Quartu in testa), non andranno persi. La riunione di ieri che visto seduti attorno allo stesso tavolo i rappresentanti di Città metropolitana, Arst, e Comuni metropolitani ha indicato la strada: quei 129 milioni vengono dirottati sullo sviluppo della tratta tra il Policlinico di Monserrato e Sestu, in piena coerenza con lo sviluppo della rete della Città metropolitana. Il completamento di quel tratto, già in fase di avanzamento e sviluppo, consente, come impone l’Unione europea, di rispettare i tempi e spendere quei soldi entro il 31 dicembre 2022. Contestualmente, c’è un accordo di massima per individuare il tracciato che collegherà Cagliari con Quartu, ancora in viale Marconi, magari accanto al canale di Mammaranca, oppure su una sopraelevata. Il tavolo è aperto.

Viale Marconi

Il “vecchio” tracciato che collega il capoluogo a Quartu è previsto in viale Marconi. Un progetto che in questo momento era impossibile continuare a seguire pena, come aveva sottolineato il sindaco di Quartu Graziano Milia, il rischio di perdere il finanziamento europeo per l’impossibilità di completare i lavori entro i termini imposti dall’Ue. D’altronde, a conferma di questo, ci sarebbe anche una relazione tecnica dell’Arst che metterebbe in evidenza che in viale Marconi se anche il tracciato fosse stato già disegnato (e progettato) e fossero già state approvate tutte le necessarie delibere dalle singole amministrazioni comunali, servirebbero 14 mesi per completare l’opera. Dunque, per viale Marconi, oggi, si sarebbero sforati i tempi e persi i soldi. Da qui la scelta di dirottare i fondi sul collegamento Policlinico-Sestu e salvare ogni centesimo.

Rassicurazioni

«Le risorse europee non verranno perse», rassicura il sindaco di Cagliari e della Città metropolitana Paolo Truzzu, «ma si utilizzano per un’altra soluzione che risolve un problema importante sul Policlinico», il collegamento Policlinico-Sestu, appunto. «Nel frattempo, siamo già al lavoro per individuare un percorso con il Comune di Quartu e trovare le risorse necessarie che», sottolinea Truzzu, «per progetti di mobilità sostenibile», come la metropolitana appunto, «sono tantissime a livello europeo». Il concetto lo ribadisce il sindaco di Quartu, Graziano Milia: «Tenendo conto che ci troviamo in una congiuntura favorevole, nel senso che ci sono tante risorse europee a disposizione, lavoriamo insieme per un progetto che alla fine consentirà di realizzare l’infrastruttura». «Crediamo molto nel progetto metro per mettere in connessione tutti i diciassette Comuni della Città metropolitana», conclude il sindaco Truzzu. «Adesso lavoriamo per trovare le risorse necessarie per collegare anche Cagliari e Quartu».