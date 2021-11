«Metro, linea diretta con Cagliari» 

«Serve un nuovo tracciato, altrimenti rischiamo di perdere i 129 milioni di euro di finanziamento e questo sarebbe un disastro per tutti». Il sindaco di Quartu Graziano Milia lancia l’allarme sul ritardo nella definizione del secondo lotto del progetto della metropolitana leggera, messo in discussione dai Comuni vicini e ancora fermo al palo. «Ora è necessario salvare quelle risorse e poter finalmente realizzare un’infrastruttura in grado di cambiare il volto della Città metropolitana», aggiunge Milia in vista di un incontro fissato con la Regione nei prossimi giorni. Nessun dettaglio sulla proposta quartese che approderà sul tavolo di discussione, anche se di fatto l’ipotesi più accreditata è quella di un percorso diretto fra Cagliari e Quartu passando per viale Marconi, per poi chiudere l’anello metropolitano lungo la spiaggia del Poetto.

Il percorso

Il vecchio progetto del percorso quartese è quello di cui si parla da anni. Prima tappa in via Bizet, arrivando da via Riu Mortu (Monserrato), e da Quartucciu e Selargius con un attraversamento in viadotto di viale Marconi, per poi proseguire lungo un tracciato cittadino con una serie di fermate, compreso alcune strade del quartiere di Pitz’e Serra. Una soluzione che però - a parte il capolinea di via Bizet che fa parte del primo lotto del progetto già finanziato dalla Regione - va rivista. «Lo stesso finanziamento parla di collegamento Cagliari-Quartu», sottolinea Milia, «in questi anni invece si è lavorato su un tracciato che allunga di molto i tempi di percorrenza. «È possibile riprendere e lavorare di nuovo sull’ipotesi di collegamento diretto Cagliari-Quartu? Questo è il problema principale che porrò nel prossimo tavolo di discussione», annuncia il sindaco senza rivelare ulteriori dettagli. Anche se tutto farebbe pensare a un’ipotesi di tracciato lungo viale Marconi, soluzione che potrebbe mettere d’accordo anche Quartucciu, al momento scettica sul percorso proposto dall’Arst. Così come l’amministrazione di Selargius che ha già espresso una serie di problemi e bocciato l’ipotesi di progetto in Consiglio comunale.

Il tavolo

Nei prossimi giorni è previsto un incontro fra amministrazione quartese e Regione: «Verifichiamo se c’è la possibilità di una soluzione che non solo salvi il finanziamento, ma faccia anche realizzare un’infrastruttura capace di dare un volto nuovo alla Città metropolitana», aggiunge Milia. «Perdere quelle risorse sarebbe un danno per tutti, anche per la Regione in vista di un’interlocuzione con il Governo sui finanziamenti del Pnrr. Sono certo», conclude Milia, «che la Regione e il sindaco della Città metropolitana siano disponibili a trovare una soluzione condivisa che metta d’accordo tutti». Una corsa contro il tempo che dovrà portare a un’intesa il prima possibile. Nel frattempo il Comune ha già studiato un’alternativa di collegamento con Cagliari attraverso bus elettrici che passeranno in viale Marconi e viale Poetto: un progetto inserito anche nel piano strategico della Città metropolitana approdato nell’aula di via Porcu nei giorni scorsi.