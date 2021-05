Metro, la rivoluzione è iniziata 

Si procede a step ma, pezzetto per pezzetto, il progetto per la realizzazione del nuovo tragitto di metropolitana leggera tra piazza Matteotti e piazza Repubblica comincia a vedersi anche nelle strade. La fase in corso, aperta il 26 marzo con la consegna dei lavori parziale dall’Arst all’impresa Cmsa, è quella che riguarda tutte le attività propedeutiche all’avvio del cantiere vero e proprio che, presumibilmente, dovrà aspettare ancora due mesi. Questo periodo è dedicato a tutti gli interventi preliminari ritenuti necessari per rendere possibile la convivenza dell’attuale stato di cose con la messa in esecuzione dell’opera. Al momento gli operai stanno lavorando in uno scavo in via Roma, vicino alla stazione. «Siamo molto soddisfatti del concreto avvio dei lavori», dice il direttore dell’Arst Carlo Poledrini. «La stretta collaborazione con Regione, Comune e Ctm sta consentendo l’avanzamento dei lavori con i minori disagi possibili per i cittadini, pur considerando la complessità e rilevanza, non solo tecnica, dell’opera per il futuro della mobilità metropolitana».

L’iter: a che punto è

A dirigere i lavori è l’ingegnera Barbara Testa, «prima donna a ricevere un incarico come questo», sottolinea Poledrini, evidenziando la politica di pari opportunità anche in un’azienda storica, che spesso è stata appannaggio maschile. Impegnati dal lunedì al venerdì, gli operai della ditta Cmsa, aggiudicataria dell’appalto da 27 milioni di euro (finanziato da Regione, fondi europei e Città Metropolitana), sono ora in via Roma, dove stanno interrando - sotto il marciapiede lungo tutto il perimetro della stazione Fs – un cavidotto per il collegamento elettrico delle linee di alimentazione della filovia Ctm: un intervento necessario per evitare interruzioni spiacevoli del servizio pubblico dei bus durante tutto il tempo in cui dureranno i lavori (l’ipotesi è fino al 2023). Il cavo – già posizionato in via Sassari dove Rfi si appresta a rifare la pavimentazione danneggiata dagli scavi – arriverà fino alla sottostazione elettrica di via Pirastu. Da qui il cantiere sarà approntato in piazza Matteotti, lato stazione, dove saranno ricollocati provvisoriamente gli attuali capolinea dei bus, installando moduli facilmente smontabili e che preserveranno i sottostanti marmi esistenti.

Otto mini cantieri

Conclusa l’attività preliminare (entro luglio si spera) il “cantiere metro” potrà partire. Si interverrà in otto aree della città, con tanti cantieri diversi. «Ma non devono spaventare», rassicura l’Arst, «in realtà di questi otto sono parzialmente due quelli che più interessano i cittadini e precisamente uno all’incrocio con piazza Matteotti, dove comunque sarà sempre garantita la circolazione del traffico, e un altro in via Dante, dai campi Ossigeno al Tribunale dei minori, dove sarà proposta una viabilità alternativa». Sei le nuove fermate: Stazione, Municipio, Darsena, Lussu, Bonaria, San Saturnino. Diventerà una fermata di passaggio anche la stazione di piazza Repubblica e il capolinea della metro sarà dentro la stazione Fs. Tutto ciò, attività in 836 giorni, tanti sono previsti nell’appalto e che decorreranno dalla consegna dei lavori, che dovrà essere rifatta, in modo definitivo. Quando poi i lavori verteranno sulla passeggiata centrale di via Roma, la linea aerea sarà posizionata di notte, permesso già concesso dal Comune all’impresa. La circolazione dei veicoli sarà sempre garantita.

