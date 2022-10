Metro, c’è l’accordo sul tracciato 

L’ultimo scoglio sembra superato. L’intesa sul collegamento diretto in metropolitana da Cagliari a Quartu finalmente è stata raggiunta ieri durante l’ultimo incontro - stavolta decisivo - fra Comuni, Regione, Arst, e il benestare anche di Quartucciu che ha chiesto - e ottenuto - il passaggio della metro dietro il centro commerciale di viale Marconi, per poi tornare in territorio quartese all’altezza di via Majorana e proseguire verso il centro abitato. Un'ipotesi di tracciato che mette d’accordo tutti, in attesa di definire il tracciato dentro la città, passando per viale Marconi e viale Colombo sino al Poetto.

Cerchio chiuso

Per ora c’è l’accordo. Neanche tanto scontato dopo l’incontro della settimana scorsa dove erano emersi i dubbi di Quartucciu che - senza certezze su una tappa della metro in città - frenava sul tracciato proposto da Quartu. Ieri la nuova riunione, che a una settimana di distanza, ha portato all’intesa: la metropolitana - arrivando da Cagliari - dopo Is Pontis Paris farà una deviazione lungo il territorio quartuccese alle spalle del centro commerciale, per poi ritornare in viale Marconi all’altezza di via Majorana, alle porte di Quartu.

Deviazione che comporterà qualche minuto di percorrenza in più nel collegamento diretto fra le due città.

Sindaco soddisfatto