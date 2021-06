«Metri cubi, aspettiamo una rettifica»  

Da simbolo di convivialità a oggetto della polemica, la tavolata sta diventando il vero punto di ripartenza per i ristoratori che, al momento, sono chiamati a rispettare (anche in zona bianca) il limite di quattro posti a sedere. Dopo la richiesta da parte della Conferenza delle Regioni, oggi la questione sarà all’ordine del giorno di un incontro tra il ministro della Salute, le Regioni e il comitato tecnico scientifico. Si va verso un compromesso: posti contati solo al chiuso. «L’ipotesi del limite di quattro non è stata proposta ufficialmente alle Regioni e non trova riscontro. Nelle interlocuzioni col governo – hanno chiarito fonti della Conferenza – si è fatto presente che, considerato come le decisioni assunte sino a ora siano sempre state condivise in un clima collaborativo e di rispetto istituzionale, ha sorpreso che l’interpretazione del governo sul tema sia avvenuta in maniera autonoma».

Norme incomprensibili

In Sardegna i ristoratori hanno a che fare con una regola ancora più stringente dopo l’ordinanza del presidente Christian Solinas che supera la conta dei commensali per tavolo e impone che venga «garantito il limite di presenze contemporanee non superiore a una persona ogni 20 metri cubi d’aria e un tasso di ricambio dell’aria non inferiore a 0,5». Misure che mandano in tilt l’intera categoria. «Chi fa questi calcoli e, soprattutto, chi fa i controlli? - dice Emanuele Frongia, presidente Fipe-Confcommercio Sud Sardegna -. Sono limiti ancora più stringenti perché, fatti i conti, in un locale da 100 metri quadri possono starci solo 15 persone e per questo ci aspettiamo una rettifica». Paletti «dannosi e soprattutto incomprensibili in una fase in cui sia i quattro posti a tavola che i metri cubi si fondano su elementi che non vengono capiti dalla categoria». C’è confusione. «All’inizio le indicazioni erano che il limite dei quattro posti non riguardava la zona bianca ma, siccome non c’era nulla di scritto, come Fipe nazionale abbiamo chiesto chiarimenti al governo. La risposta del ministro Speranza è stata che la regola vale anche in zona bianca. Questo, è evidente, mette in difficoltà la ripresa. Insomma – avvisa Emanuele Frongia –, noi capiamo i limiti in zona gialla, arancione e rossa, ma in fascia bianca i parametri dovrebbero essere rivisti fermo restando che, come categoria, abbiamo un protocollo per il rispetto delle norme anti contagio». Oggi il vertice tra Ministero, Regioni e Cts. «Speriamo che venga superata la confusione: abbiamo bisogno di chiarezza e di lavoro. La ristorazione riguarda anche gli eventi e i matrimoni, coinvolge tante categorie che vivono di convivialità».

Fronti opposti nel governo

Per la verità, anche dentro il governo non c’è una linea comune. Da una parte il dicastero della Salute dice che il limite dei quattro commensali a tavola (sempre se non conviventi) vale sia per la zona gialla che per la bianca. Non è d’accordo il ministero degli Affari regionali per il quale la regola dovrebbe intendersi superata quando una regione entra nella fascia di minor rischio. Oggi ci sarà il chiarimento. Intanto ieri il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri si è detto a favore di una rivalutazione del numero di commensali consentito. «Spero venga presto rivisto il limite dei quattro posti a tavola nei ristoranti e pubblici esercizi. Aumenterei a otto, dieci posti a sedere, per poi liberalizzare ai primi di luglio».

Il traguardo di luglio

A luglio, ha spiegato, «metà di noi sarà vaccinato. E se vedo un po’ assurdo indossare la mascherina tra il primo e il secondo al ristorante mentre resta l’obbligo alzandosi da tavola negli spazi comuni, mi preoccupano ancora gli assembramenti, soprattutto dei più giovani, fuori dai locali». Sulla stessa linea Andrea Costa, l’altro sottosegretario alla Salute: «Dobbiamo dare assolutamente delle prospettive ai cittadini e bisogna considerare in maniera diversa le zone gialle da quelle bianche. Almeno per i ristoranti all’aperto in zona bianca si arrivi a togliere il vincolo del limite massimo di quattro persone al tavolo: sarebbe un primo segnale di distensione. Per i locali al chiuso credo si possa anche prevedere una restrizione iniziale, purché graduale».

Triplicata in Italia l’offerta di posti a sedere nei circa 360mila bar, ristoranti, pizzerie e agriturismo che hanno riaperto anche per il servizio al bancone e al tavolo al chiuso, con un totale di circa 7 milioni di coperti. Ma è caos sulle tradizionali tavolate. È quanto emerge da un’analisi della Coldiretti sugli effetti delle riaperture nella Festa della Repubblica di fronte alle incertezze sull’entrata in vigore del limite dei 4 posti a sedere nelle regioni bianche o gialle. «Un limite – dice Coldiretti - che ha ripercussioni sul bisogno di convivialità degli italiani dopo mesi di lockdown e pesa però anche sugli incassi della ristorazione dopo la perdita di 41 miliardi nell’anno della pandemia».