Meticcio sbranato in via Roma 

Lo scatto fulmineo per avvicinarsi a un cane di piccola taglia, aggredirlo e ucciderlo in pochi secondi. Una scena da brividi quella accaduta martedì scorso a Barrali dove un pastore tedesco, senza museruola né guinzaglio, ha sbranato un meticcio che passava per strada. L’episodio è accaduto alle 8:40 del mattino in via Roma: il pastore tedesco – secondo quanto risulta dai rilievi della polizia locale – si trovava nel cassone di un pick-up. Alla vista dell’altro cane, anche lui senza guinzaglio, è saltato giù dal furgone, lo ha rincorso per alcuni metri per poi aggredirlo senza lasciargli scampo. Tutto è accaduto in pochi secondi, per il cagnolino non c’è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite causate dai morsi del pastore tedesco che ne hanno determinato la morte istantanea. Un episodio che fa riflettere sulla necessità di un cambio di approccio nella gestione dei cani. Se lasciati liberi rischiano infatti di finire sotto una macchina, per non parlare dei pericoli per le persone, soprattutto per i bambini, che mentre giocano possono spaventare un animale con i loro movimenti e scatenare una reazione violenta.

Le reazioni

«Mi dispiace molto per quello che è successo – commenta amareggiato il sindaco Fausto Piga – spero che questo triste episodio serva a far capire che gli animali vanno custoditi con attenzione, prima di tutto per il loro benessere. Un cane tenuto al guinzaglio non è meno libero, come spesso si sente dire, è solo più protetto». Sulla cattiva abitudine di lasciare incustoditi i cani interviene anche Giuseppe Mulas dell’Ufficio di Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del Parteolla: «Noi cerchiamo di arginare questo fenomeno ma per ottenere risultati servirebbe un maggiore controllo del territorio e per far questo servirebbero più risorse. Per quanto riguarda il fatto specifico, entrambi i proprietari dei cani saranno multati per aver lasciato gli animali incustoditi».

Il pastore tedesco

Il servizio veterinario della Asl, contattato immediatamente dai vigili urbani, ha disposto il sequestro cautelativo del pastore tedesco, di proprietà di un 54enne del paese, Salvatore Arba, a cui è stato affidato in custodia. In base a un’ordinanza, firmata dal sindaco, l’animale dovrà stare in isolamento per 10 giorni, periodo nel quale saranno effettuati i necessari accertamenti sanitari che dovranno stabilire i motivi della sua aggressività. Durante la quarantena, sarà eseguita una profilassi antirabbica con il divieto, per il proprietario, di sottoporlo a trattamenti immunizzanti. Se il cane supererà favorevolmente il periodo di osservazione il sequestro sarà revocato.