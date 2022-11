Messaggio di fuoco: auto bruciate 

Erano circa le 4 del mattino quando una lunga colonna di fumo nero ha iniziato ad alzarsi in via Lombardia, poco distante dalla palestra Coni e dalla piscina comunale. In pochi attimi le fiamme hanno avvolto l’auto dell’agente Falletti, da poco in forza alla Questura di Nuoro, in un settore fondamentale per il controllo del territorio, quello delle Volanti, le auto del numero di pronto intervento del 113, squadre che intervengono per prime su ogni caso, dall’incidente stradale alle liti in famiglia, o fatti di cronaca nera. Immediatamente il mezzo è stato avvolto dalle fiamme che potrebbero essere partite dalla parte anteriore. Il calore che si è sprigionato ha innescato l’incendio anche sul mezzo che era parcheggiato accanto, una Jeep Renegade. Immediato l’intervento delle squadre dei vigili del Fuoco di Nuoro, che sono riusciti a domare le fiamme dopo diversi minuti di lavoro. La macchina del poliziotto è stata completamente distrutta. Ingenti anche i danni all’auto parcheggiata a fianco.

Forze dell’ordine nel mirino a Nuoro, dove nella notte tra mercoledì e ieri, malviventi hanno dato fuoco alla Fiat Tipo di un agente della Questura di Nuoro, Nicholas Falletti, 26 anni in forza alla squadra Volanti. Inutile l’intervento dei Vigili del fuoco, l’auto è andata completamente distrutta. Un’altra auto, una Jeep Renegade, parcheggiata al fianco dell’auto dell’agente, è stata aggredita dalla fiamme ma non sarebbe stata oggetto delle attenzioni del piromane. Sul caso, lavorano gli uomini della Questura. Solo pochi giorni fa a Gavoi, un gesto simile: lo scuolabus comunale era stato dato alle fiamme proprio davanti al commissariato di Polizia dove era stato posteggiato per la notte.

Forze dell’ordine nel mirino a Nuoro, dove nella notte tra mercoledì e ieri, malviventi hanno dato fuoco alla Fiat Tipo di un agente della Questura di Nuoro, Nicholas Falletti, 26 anni in forza alla squadra Volanti. Inutile l’intervento dei Vigili del fuoco, l’auto è andata completamente distrutta. Un’altra auto, una Jeep Renegade, parcheggiata al fianco dell’auto dell’agente, è stata aggredita dalla fiamme ma non sarebbe stata oggetto delle attenzioni del piromane. Sul caso, lavorano gli uomini della Questura. Solo pochi giorni fa a Gavoi, un gesto simile: lo scuolabus comunale era stato dato alle fiamme proprio davanti al commissariato di Polizia dove era stato posteggiato per la notte.

L’attentato

Erano circa le 4 del mattino quando una lunga colonna di fumo nero ha iniziato ad alzarsi in via Lombardia, poco distante dalla palestra Coni e dalla piscina comunale. In pochi attimi le fiamme hanno avvolto l’auto dell’agente Falletti, da poco in forza alla Questura di Nuoro, in un settore fondamentale per il controllo del territorio, quello delle Volanti, le auto del numero di pronto intervento del 113, squadre che intervengono per prime su ogni caso, dall’incidente stradale alle liti in famiglia, o fatti di cronaca nera. Immediatamente il mezzo è stato avvolto dalle fiamme che potrebbero essere partite dalla parte anteriore. Il calore che si è sprigionato ha innescato l’incendio anche sul mezzo che era parcheggiato accanto, una Jeep Renegade. Immediato l’intervento delle squadre dei vigili del Fuoco di Nuoro, che sono riusciti a domare le fiamme dopo diversi minuti di lavoro. La macchina del poliziotto è stata completamente distrutta. Ingenti anche i danni all’auto parcheggiata a fianco.

Le indagini

Pochi i dubbi sull’origine dolosa delle fiamme, appiccate con l’ausilio di un accelerante. Ora le indagini della Questura, provano a ricostruire il movente che ha portato all’atto intimidatorio contro l’agente, se riconducibile all’attività lavorativa oppure se estraneo all’operato dell’agente nello svolgimento del suo servizio.

Allarme incendi

Quello di ieri però, pone ancora una volta la centralità del tema sicurezza in provincia dove sono numerosi i gesti e gli atti intimidatori affidati all’anonimo della diavolina contro le auto, fenomeno difficile da contrastare: è quasi quotidiano l’intervento in tutta la Provincia dei vigli del fuoco per episodi simili. L’ultimo, pochi giorni fa ha sconvolto a Gavoi una comunità, quando è stato incendiato lo scuolabus del paese.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata