Mesi di attesa per una risonanza 

Circa due ore di viaggio sono il prezzo da pagare per ridurre l'attesa a un mese. Perché un paziente del sud Sardegna affetto da sclerosi multipla, se vuole fare una risonanza magnetica in tempi appena ragionevoli, deve spostarsi fino a Ozieri. La prima data utile in assoluto in tutto il territorio regionale, a ieri, era l'11 settembre all'ospedale Antonio Segni, nella cittadina del Logudoro.

Risonanza vietata

Non ci sono alternative: impossibile pensare di fare l'esame all'ospedale Binaghi dove ha sede (una parte, visto che un altro pezzo è al Businco) il Centro regionale per la diagnosi e cura della sclerosi multipla e in cui è presente anche una risonanza magnetica. Da qualche tempo, però, il personale del Centro (cui fanno riferimento 5 mila dei 7 mila pazienti sardi affetti dalla patologia che colpisce il sistema nervoso centrale) ha bloccato le prenotazioni degli assistiti e può soltanto inserire le richieste in lista. Il tutto in attesa di conoscere le disponibilità per il prossimo anno. Qualcuno è in elenco dal febbraio scorso.

La rabbia

«Tutto questo è semplicemente assurdo e inaccettabile - denuncia Ivan Melis, 44 anni, paziente seguito al Centro e componente del gruppo Sorrisi multipli - i pazienti, già provati a causa della malattia, sono piegati e discriminati per colpa dei tagli impietosi alla sanità e delle decisioni discutibili, quale quella di dividere in due il Centro sm». Il problema delle liste d'attesa per la risonanza, già da tempo gravissimo, sta diventando insopportabile: «Conosco casi di pazienti che, dovendo fare l'esame con urgenza, sono andati nelle strutture private pagando per intero la prestazione. Parliamo di oltre 300 euro».

I tempi sono biblici ovunque, comprese le strutture convenzionate che devono sopperire alla situazione disastrosa degli ospedali: la prima data utile per una risonanza specifica (encefalo e midollo), a Cagliari, è il 14 dicembre al Marino. Nessuna possibilità negli altri centri.

Emergenza continua

Il consigliere regionale Massimo Zedda (Progressisti) si è occupato più volte della situazione d'emergenza al Centro sclerosi multipla e ribadisce: «I ritardi sono legati al fatto che 5 mila pazienti sui 7 mila totali affetti dalla patologia, sono seguiti dal Centro di Cagliari. Il numero dei pazienti per ciascun neurologo è 5 volte superiore alla media. Non possiamo trascurare il fatto che, in tempi recenti, lo stesso Centro è stato depotenziato e trascurato». L'attività dell'importante servizio (da quando è scattata l'emergenza sanitaria che ha portato la Regione a trasformare il Binaghi in ospedale Covid) gravita attorno a due presidi ospedalieri diversi e si basa sul lavoro di appena 4 neurologhe, compresa la direttrice. Tutto ciò continua a provocare quotidiane difficoltà: sia per le prime visite e le diagnosi, sia per i controlli nei quali proprio la risonanza magnetica riveste un ruolo centrale. Criticità denunciate da tempo dall'Aism, le cui sedi di Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari, nei giorni scorsi, hanno incontrato Mario Nieddu, assessore regionale alla Sanità.



RIPRODUZIONE RISERVATA