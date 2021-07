Mesi di attesa per una radiografia al Sirai 

Una radiografia al Sirai? Se non ci si ritrova nella condizione di essere ricoverati o vittime di qualche incidente, per sottoporsi ai raggi occorre attendere mesi. Oppure bisogna a Cagliari o alle strutture private.

Attesa eterna

È drammatica la situazione nel reparto di Radiologia dell’ospedale di Carbonia (e Iglesias non è da meno): ci sono macchinari nuovi ma sostanzialmente fermi per carenza di personale, e macchinari invece fuori uso. Un mix che si traduce in una quasi paralisi del reparto. Da un paio di settimane, infatti, è andata in tilt un’apparecchiatura per immagini telecomandata: garantiva sedute abbastanza celeri. L’azienda sanitaria locale fa sapere di avere già provveduto a contattare le ditte incaricate di sostituire i pezzi guasti e di essersi già impegnata nella ricerca di nuovo personale. Intanto per le attività ordinarie è in funzione un altro macchinario di diagnostica per immagini che non sarebbe di una velocità particolarmente eccelsa. «A Carbonia le liste di attesa – accusa Efisio Aresti, segretario Uil - si allungano sia per i pazienti ricoverati che per gli esterni e a Iglesias invece sono addirittura in discussione le sedute per i pazienti che giungono dal Pronto soccorso». La carenza di personale rende poi paradossale la situazione che riguarda la Tac e la Risonanza magnetica del Sirai. Da sei mesi la Tac è infatti quasi esclusivamente a disposizione dei degenti o dei casi registrati come urgenze: gli altri restano in coda, con attese anche di 2-3 mesi.

Poco personale

La Assl del Sulcis sconta la difficoltà a reperire radiologi, e questo è ancor più eclatante se si pensa alla Risonanza magnetica del Sirai. Il macchinario è abbastanza nuovo (venne acquistato poco meno di dieci anni fa) ma viene utilizzato per pochissime sedute alla settimana. Talvolta, non più di 5 oppure 6. In sostanza una al giorno ma ci sono periodi in cui la media cala drasticamente. Le proteste che si susseguono da mesi sono sfociate pochi giorni fa nella sottoscrizione del Patto della Salute: «Documento – spiega Fabrizio Pes, assessore a Tratalias, delegato per la sigla dell’atto con sindacati e altri Comuni – con cui pretendiamo rispetto per il territorio: il caso radiologia dimostra che è una sanità smembrata». Insorge anche la Rsu Cgil Ats, col delegato locale (tecnico radiologo) Roberto Olla: «Situazione che si protrae ormai da mesi per le due radiologie di Carbonia e Iglesias – afferma – e nel breve periodo continuiamo a non intravvedere volontà di porre rimedio alla grave carenza di medici radiologi: questo si sta traducendo nell’impossibilità di soddisfare il bisogno dei pazienti.

