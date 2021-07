Mereu guida la “cantera” rossoblù 

Una guida esperta e rassicurante per i futuri campioni rossoblù, oltre che simbolo del calcio sardo. Bernardo Mereu è il nuovo responsabile del settore giovanile. Il tecnico quartese, già al timone della Cagliari Football Academy e dell’Attività di base, sarà affiancato in questa nuova avventura da Pierluigi Carta che, dopo l’esperienza in prima squadra, torna tra i giovani (nonostante qualche proposta allettante in Serie B) nella veste unica di direttore sportivo e avrà quindi un ruolo chiave nella crescita dell’intera “cantera”. Come del resto Daniele Conti, coordinatore tecnico della Primavera (che sarà affidata per il secondo anno di fila ad Alessandro Agostini) e degli Under 17.

La nuova sfida di Mereu

Sessant’anni tondi tondi compiuti lo scorso ottobre, Mereu è stato allenatore, tra le tante, di Villacidrese, La Palma, Nuorese e Olbia. Ha iniziato a far parte del mondo giovanile del Cagliari proprio dopo l’ultima esperienza sulla panchina gallurese, nel 2017 (a chiamarlo, guarda caso, fu Carta, all’epoca ds dei bianchi). Arrivato sino al vertice della struttura, manterrà anche gli altri due ruoli e non smetterà di tenere sott’occhio i tanti piccoli talenti sparsi per l’Isola che, grazie anche al suo contributo, stanno trovando il modo per crescere e mettersi in mostra allo stesso tempo. «È per me motivo di grande orgoglio ricoprire un incarico prestigioso come questo», ha affermato Mereu subito dopo la nomina ufficializzata ieri dal club. «Continuerò ad occuparmi dell’Attività di base e della Football Academy», ha tenuto a precisare, «ma allo stesso tempo potrò avere una visione su tutto il lavoro del settore giovanile». Un passo deciso e decisivo. «È un’opportunità affascinante, data l’importanza che per il Cagliari ha il suo vivaio», ammette lo stesso Mereu. «Sono fiero di poter contribuire, assieme alle altre figure, alla crescita dei nostri ragazzi e ringrazio per questo il presidente Giulini».

Orgoglio Primavera

La Primavera è indubbiamente il fiore all’occhiello della “cantera” rossoblù, già da qualche anno ormai. Sia in termini di risultati che di prospettiva. Andrea Carboni la prova provata. Tra i 25 convocati da Semplici per il ritiro di Pejo ci sono, poi, tre ragazzi della formazione protagonista lo scorso torneo: il capitano Boccia, il portiere Ciocci e il trequartista Cavuoti. L’impronta data da Conti e Agostini è sempre più evidente. Il vice del tecnico toscano (indimenticato terzino sinsitro) sarà Roberto Concas. Conti è il coordinatore anche dell’Under 17, che lavora a stretto contatto con la Primavera e da quest’anno sarà affidata a Daniele Zini (al suo fianco Davide Carrus).

Le altre squadre

Definiti gli staff anche per le altre squadre, coordinate da Oscar Erriu. Riccardo Testoni guiderà l’Under 16 insieme a Sebastiano Porcu. Gian Marco Giandon sarà, invece, il tecnico responsabile dell’Under 15, con Mirko Tocchi. Gli allenatori dell'Under 14 e dell’Under 13 saranno rispettivamente Francesco Atzeni e Davide Meloni. Avanti tutta.

