Mercato settimanale: bancarelle più grandi, spazi per bar e locali 

Una riorganizzazione accolta con soddisfazione dai titolari di bar e pizzerie: «Finalmente potremo sistemare l’area esterna al nostro locale - afferma Katiuscia Secci, titolare insieme Simone Piras di un locale in Piazza Europa - il giovedì siamo costretti a ritirare i nostri tavolini per fare spazio alle bancarelle. Questo ci crea molti disagi: il nostro bar è un punto di incontro frequentato la mattina da molte persone, specialmente dalle mamme che accompagnano i bambini a scuola. Nel giorno di mercato non si fermano perché fuori non ci sono i tavolini e dentro i posti sono limitati».

Meno posteggi ma con più metri quadri a disposizione, spazi riservati a bar, gelaterie, pizzerie e ristoranti per la sistemazione di tavolini e gazebo. Il mercato settimanale di piazza Brigata Sassari e piazza Europa cambia volto. Il Consiglio comunale ha approvato, all’unanimità, la delibera con la nuova planimetria delle aree destinate al commercio ambulante e ai dehors degli esercizi commerciali. Il numero totale degli stalli occupabili passa da 53 a 47 ma i concessionari avranno a disposizione una superficie più ampia per sistemare automezzi e bancarelle: «Siamo soddisfatti del lavoro fatto - dice l’assessore al Commercio Pier Vitale Atzu - c’era bisogno di una riorganizzazione complessiva. Lo chiedevano gli ambulanti e i titolari delle attività commerciali della piazza. Abbiamo cercato di accontentare tutti dopo una lunga fase di consultazione con le associazioni di categoria».

Le reazioni

Gli spazi

La riorganizzazione del mercato prevede una separazione più netta tra le rivendite di alimentari e quelle dedicate ad altri prodotti con il rispetto delle distanze tra le bancarelle in modo da garantire il passaggio delle persone e le necessarie vie di fuga: «Fino ad ora su 53 spazi disponibili ne abbiamo assegnato solo 32 - sottolinea l’assessore Atzu - speriamo ora di riempirli tutti anche se c’è da dire che, dei 15 stalli riservati per legge ai produttori in proprio, solo cinque erano stati assegnati. Senza quest’obbligo, la distribuzione degli stalli sarebbe più facile, con più posti anche per gli “spuntisti”, gli ambulanti che chiedono concessioni giornaliere o per brevi periodi». D’accordo sulla necessità di procedere a una riorganizzazione anche Costantino Sanna, presidente regionale della Federazione dei venditori ambulanti: «È stato ridotto il numero dei posteggi ma ora sono più grandi e funzionali e si potrà lavorare meglio. Qualcuno purtroppo rimarrà fuori: dispiace per alcuni colleghi che frequentano questo mercato da anni». Oggi, il vero problema per gli ambulanti è il costo delle concessioni: «Sono arrivate cartelle con cifre molto alte. Non capiamo come siano stati fatti i calcoli - afferma il presidente della Fiva - la tariffa da applicare è quella prevista dal canone unico patrimoniale deciso a livello nazionale, si deve far riferimento alla legge di bilancio del 2020. Per questo abbiamo chiesto un incontro al Comune e alla società di riscossione».

Il problema

L’equivoco sembra riguardi il periodo di applicazione della tassa sul suolo pubblico: «Chi ha una concessione annuale paga meno rispetto a chi la chiede per periodi brevi - sottolinea l’assessore Atzu - per loro abbiamo mantenuto i coefficienti bassi. C’è stato però un equivoco: fino ad aprile eravamo in emergenza Covid e così è stato richiesto di pagare per frazioni di anno con un aumento dei costi. È successo lo stesso ad alcuni titolari di bar e ristoranti che hanno ricevuto cartelle pesanti, anche di duemila/tremila euro. Siamo intervenuti come Comune mettendo a disposizione delle risorse. Siamo comunque a disposizione degli ambulanti per eventuali chiarimenti. Dal 2023 cambierà tutto: con il prossimo bando, gli spazi saranno assegnati solo su base annuale».

