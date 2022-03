Mercato, scatta il piano B 

Le ultime notizie sul “pasticciaccio di via Mazzini” dicono che poiché la Regione al momento non ha la possibilità di finanziare la costruzione del nuovo mercato civico, a Palazzo Scolopi starebbe per scattare il piano B. Piano che prevede la richiesta di un mutuo di 2,5 milioni alla Cassa depositi e prestiti sempre che il Comune abbia la capacità di indebitamento per far fronte all’impegno finanziario pluriennale. Insomma tutto è ancora in alto mare e di tempo ne è passato tanto, troppo perché questa storia possa passare nel silenzio più totale.

La storia

L’11 aprile 2016 il mercato di via Mazzini traslocava in via Cimarosa nei locali presi in affitto dal Comune «per il tempo necessario all’esecuzione dei lavori di ristrutturazione del vecchio stabile». Il tempo necessario, dunque: inizio lavori 8 gennaio 2017, fine lavori 3 giugno 2018. Dopo quattro anni il mercato di via Mazzini non solo non è ultimato ma non è neppure iniziato. Di quel cantiere da tre milioni di euro, la città ha visto finora solo il parcheggio che è una minima parte del progetto concepito nel 2004, 25 ottobre per la precisione, con l’approvazione da parte del Consiglio comunale del programma degli interventi “per lo sviluppo e l’occupazione”: ex Foro Boario, ex carcere militare e il nuovo mercato di civico di via Mazzini. Delle tre opere dopo 18 anni dalla delibera del Consiglio è stata ultimata solo l’ex Foro Boario.

Via Mazzini

Del mercato, l’opera più importante per le risorse impegnate, si sono viste solo partenze tormentate e presto abbandonate per una serie di cause: sondaggi fatti e non fatti, perizie varie. Fatto sta che dei tre milioni di euro tra passaggi tecnico-burocratici e la costruzione del parcheggio saranno rimasti circa 600 mila euro che sono sufficienti, forse, a radere al suolo il vecchio mercato. Per costruire il nuovo servirebbero 2,5 milioni.