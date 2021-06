Mercato immobiliare: è boom 

«L’emergenza Covid? Ha fatto aumentare le compravendite. Siamo tornati al passato, quando il mattone era il bene rifugio». Mario Scanu, agente immobiliare, conosce bene il mercato di Alghero perché ci lavora dal 1994. <Al momento è più alta la domande dell’offerta>, continua, puntando i riflettori sugli oltre 1250 annunci di case in vendita in città ad un prezzo richiesto che si aggira sui 2200 euro a metro quadrato, circa il 13 per cento in più rispetto alla media regionale, almeno secondo l’Osservatorio Immobiliare Italiano.

Prestigioso attico con vista mare nel centro storico, pratico monolocale a due passi dalla spiaggia o tranquilla villetta in campagna dotata di tutti i comfort: un tempo erano i turisti ad acquistare i metri cubi nella Riviera del Corallo, oggi sono esclusivamente i residenti. Ma è questione di tempo. Gli addetti ai lavori sono ottimisti: «Le richieste ci sono: stiamo aspettando la ripartenza».

Il quartiere più caro?

«La zona a sud di Alghero, Calabona e via Kennedy», svela un altro esperto de campo, Luigi Stasi, mentre gli alloggi a buon mercato, a 1450 euro a metro quadrato, si trovano a Sant’Agostino o nell’area di espansione del Caragol. Negli ultimi sei mesi i prezzi medi sono sostanzialmente rimasti invariati. Tiene il quartiere Lido, vicino alle bellissime spiagge urbane, «considerato soprattutto per ottimi investimenti immobiliari a scopo turistico», aggiunge l'immobiliarista Salvatore Fresu, «ed è cambiata anche la tipologia della casa richiesta: dopo aver subito il lockdown le persone ora cercano alloggi con terrazzo o giardino.

Riscoperta

C’è un grande ritorno di fiamma per il centro storico, l’ Alguer Vella, rione popolare molto amato dai vacanzieri e che negli anni si è inesorabilmente svuotato di residenti, per far posto a ristoranti e birrerie. «Ora non è più così – dice Mario Scanu – è una zona molto richiesta perché offre immobili piccoli e in questi ultimi tempi c’è stata una grandissima rivalutazione del quartiere, con arredi urbani e installazioni. La Ztl – aggiunge – garantisce uno spazio più vivibile, occupato dai pedoni e non dalle macchine».

