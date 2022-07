Mercato, gli operatori chiedono parcheggi: «Riaprite via Tiziano» 

La situazione, secondo Ruggiu, è addirittura peggiorata: «Avevamo chiesto che le bancarelle fossero riavvicinate al marciapiede, per favorire la circolazione delle auto e quindi alleggerire il traffico, visto che quando passa il pullman, nell’altra corsia, si forma una fila enorme, riottenendo più parcheggi. Invece hanno fatto i nuovi stalli per le bancarelle e si può parcheggiare solo la sera. Di noi se ne sono fregati, ci sentiamo trascurati», sbotta.

«Tra i tanti problemi che abbiamo, questo è uno di quelli che ci sta creando maggiori disagi da un anno e mezzo, perché le persone se non trovano parcheggio, rinunciano a entrare a fare acquisti da noi - dichiara Massimo Ruggiu, presidente del comitato Mercato di San Benedetto –. All’inizio della pandemia lo abbiamo accettato, pur a malincuore, ma da quando non c’è più l’obbligo di contingentamento, non capiamo perché questa corsia di via Tiziano sia ancora chiusa al traffico. Abbiamo fatto presente la questione diverse volte all’assessore alla Viabilità e al sindaco, ma finora le nostre lamentele non sono state neanche prese in considerazione».

Le bancarelle sono state spostate da dove sono sempre state (a ridosso del marciapiede) e posizionate più verso l'esterno della carreggiata. La decisione del Comune era dettata dalla normativa anti-Covid di contingentamento in vigore al tempo. Ma molte restrizioni, come è noto, sono cadute. Mentre la carreggiata non è stata ancora riaperta alla circolazione delle auto e alla sosta, che è quello a cui tengono di più gli operatori.

«Oltre un anno di promesse cadute nel vuoto». C’è rabbia tra gli operatori del mercato di San Benedetto. La corsia di via Tiziano, dove c'è uno degli ingressi, è chiusa al traffico e alla sosta delle auto dei clienti dalla prima metà del 2020. Le transenne indicano agli automobilisti che lì non si può passare.

«Oltre un anno di promesse cadute nel vuoto». C’è rabbia tra gli operatori del mercato di San Benedetto. La corsia di via Tiziano, dove c'è uno degli ingressi, è chiusa al traffico e alla sosta delle auto dei clienti dalla prima metà del 2020. Le transenne indicano agli automobilisti che lì non si può passare.

Le bancarelle sono state spostate da dove sono sempre state (a ridosso del marciapiede) e posizionate più verso l'esterno della carreggiata. La decisione del Comune era dettata dalla normativa anti-Covid di contingentamento in vigore al tempo. Ma molte restrizioni, come è noto, sono cadute. Mentre la carreggiata non è stata ancora riaperta alla circolazione delle auto e alla sosta, che è quello a cui tengono di più gli operatori.

Le lamentele

«Tra i tanti problemi che abbiamo, questo è uno di quelli che ci sta creando maggiori disagi da un anno e mezzo, perché le persone se non trovano parcheggio, rinunciano a entrare a fare acquisti da noi - dichiara Massimo Ruggiu, presidente del comitato Mercato di San Benedetto –. All’inizio della pandemia lo abbiamo accettato, pur a malincuore, ma da quando non c’è più l’obbligo di contingentamento, non capiamo perché questa corsia di via Tiziano sia ancora chiusa al traffico. Abbiamo fatto presente la questione diverse volte all’assessore alla Viabilità e al sindaco, ma finora le nostre lamentele non sono state neanche prese in considerazione».

La situazione, secondo Ruggiu, è addirittura peggiorata: «Avevamo chiesto che le bancarelle fossero riavvicinate al marciapiede, per favorire la circolazione delle auto e quindi alleggerire il traffico, visto che quando passa il pullman, nell’altra corsia, si forma una fila enorme, riottenendo più parcheggi. Invece hanno fatto i nuovi stalli per le bancarelle e si può parcheggiare solo la sera. Di noi se ne sono fregati, ci sentiamo trascurati», sbotta.

Le richieste

Gli operatori del mercato considerano di vitale importanza la riapertura al traffico della corsia attualmente chiusa. Gli affari, dicono, sono calati drasticamente: «Alla crisi dovuta alla pandemia e al prezzo delle materie prime, si aggiunge ancora questa problematica – prosegue Ruggiu -. Abbiamo perso tanti clienti, molti dei quali non possono muoversi se non in auto e, senza parcheggio, ovviamente vanno altrove. Non sappiamo più come fare per essere ascoltati. Siamo disperati».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata