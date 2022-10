Mercato, commercianti in rivolta 

A rendere ancora più drammatica la situazione, i tempi brevi del preavviso con cui è stata comunicata l’imminente chiusura dei locali: «Il 18 agosto ci è arrivata la comunicazione per Pec e il 22 agosto il mercato era chiuso. Ci è stato inoltre chiesto di liberare l’immobile entro l’8 settembre, abbiamo chiesto una proroga per avere più tempo, per poter rimuovere gli alimenti e le attrezzature, ma non ci hanno mai risposto», afferma Sara Prinzis, responsabile del market. «Se avessero fatto le regolari manutenzioni nel corso degli anni – aggiunge - non si sarebbe arrivati fino a questo punto. Tutti conoscevano la situazione in cui versava il mercato e nessuno ha mai fatto niente. Io lavoravo al mercato da quattro anni e in questo periodo non ho mai visto un controllo da parte dell’ufficio tecnico. Siamo stati lasciati soli, dal Comune non è mai arrivato neanche un messaggio di solidarietà. Siamo veramente delusi».

Non lavorano da due mesi e non hanno notizie sulla riapertura del mercato civico di Samassi, chiuso l’estate scorsa. Ora i quattro commercianti che non lavorano da due mesi minacciano un’azione legale contro il Comune.

Dopo il documento che attestava le carenze igienico-sanitarie della struttura, presentato dall’opposizione, la sindaca Beatrice Muscas, a seguito dei rilievi della Asl, aveva decretato nel mese di agosto la chiusura dello stabile e la sospensione delle attività alimentari.

La protesta

A rendere ancora più drammatica la situazione, i tempi brevi del preavviso con cui è stata comunicata l’imminente chiusura dei locali: «Il 18 agosto ci è arrivata la comunicazione per Pec e il 22 agosto il mercato era chiuso. Ci è stato inoltre chiesto di liberare l’immobile entro l’8 settembre, abbiamo chiesto una proroga per avere più tempo, per poter rimuovere gli alimenti e le attrezzature, ma non ci hanno mai risposto», afferma Sara Prinzis, responsabile del market. «Se avessero fatto le regolari manutenzioni nel corso degli anni – aggiunge - non si sarebbe arrivati fino a questo punto. Tutti conoscevano la situazione in cui versava il mercato e nessuno ha mai fatto niente. Io lavoravo al mercato da quattro anni e in questo periodo non ho mai visto un controllo da parte dell’ufficio tecnico. Siamo stati lasciati soli, dal Comune non è mai arrivato neanche un messaggio di solidarietà. Siamo veramente delusi».

Cibo invenduto

La merce (del valore di migliaia di euro) e stata sistemata nelle case dei negozianti: «Moltissimi prodotti sono in casa, non posso venderli non avendo un’attività aperta, dovrei regalare la merce perdendo tutti i soldi che ho investito», racconta Maria Pasqua Serra, proprietaria della macelleria. «Non so se aprirò una nuova attività – aggiunge - ci vuole tempo e ci vogliono soldi. Se ci avessero avvisato prima o dato qualche mese di tempo, avrei potuto pensare di riaprire un’attività ma dall’oggi al domani è tutto molto più difficile e nel frattempo le bollette arrivano e devono essere pagate. Io ho lavorato al mercato civico sin dalla sua apertura, per ben 35 anni, e ora non so se riuscirò ad andare in pensione».

La minoranza

Sul piede di guerra anche il capogruppo dell’opposizione Giancarlo Melis. Il consigliere è convinto che si potesse trovare una soluzione alternativa alla chiusura del mercato: «Lo scopo del nostro protocollo non era di certo quello di vedere il mercato chiudere, ma anzi voleva essere un monito per sollecitare a mettere mano a una situazione di degrado del mercato civico – spiega Melis – L’ex sindaco non avrebbe mai compiuto un’azione simile, non avrebbe mai messo per strada quattro famiglie togliendo loro una prospettiva». I commercianti hanno dato l’incarico un avvocato, che ora sta valutando se avviare o meno l’azione legale.

