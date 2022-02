Mercato civico, si torna all’antico 

Arriveranno poco meno di 3 milioni di euro per la riqualificazione del Mercato civico e il tanto discusso progetto dell’amministrazione comunale, costretta ad ipotizzare il coinvolgimento di soggetti privati per la mancanza di fondi, è definitivamente accantonato.

La struttura

Esultano gli operatori che intravedono la possibilità di riscrivere un nuovo corso per quello che, nato nel 1934 è uno dei più antichi mercati civici regionali. A darne l’ufficialità è il primo cittadino Mauro Usai, che tiene a sottolineare come il tramonto dell’idea di una privatizzazione della struttura sia una vittoria per tutti: «Non avevamo le risorse sufficienti per effettuare la ristrutturazione - spiega il sindaco - nacque per questo la necessità di coinvolgere dei privati, un’ipotesi a quel tempo inevitabile e che fece esplodere la protesta degli operatori». Col senno di poi Usai è soddisfatto che il piano non sia andato in porto, perché con i nuovi finanziamenti non occorrerà rivolgersi a dei soggetti privati: «E con delle forme ancora da concordare - spiega - restituiremo il Mercato tirato a lucido per tutti i suoi operatori». Ma cosa è cambiato affinché l’amministrazione abbia trovato le risorse di cui non disponeva fino allo scorso anno?: «La pandemia paradossalmente ha portato in dote anche delle opportunità - spiega l’assessore alle Attività produttive Ubaldo Scanu - ora ci sono a disposizione dei fondi del Pnrr che potrebbero permettere di provvedere autonomamente alla ristrutturazione».

Il progetto

L’idea progettuale per la partecipazione al bando è già stata presentata ed in attesa dei finanziamenti si lavorerà al regolamento e al progetto esecutivo, con il coinvolgimento degli operatori. «Inoltre per ripagare il Cocim dei proventi non guadagnati per via dei tanti box non ancora affidati - rivela Mauro Usai - stiamo valutando l’idea di riconoscergli il diritto di riscuotere l’affitto del market centrale, che rimane l’unica realtà che paga l’affitto al Comune». Essere arrivati molto vicini ad un punto di rottura e poi apprendere di aver scongiurato l’incubo di una privatizzazione, è per il presidente del consorzio Cocim Piero Fenu, una svolta inaspettata e positiva: «L’apertura a questa nuova prospettiva ci permette di guardare al futuro in modo più sereno - rivela Fenu - è un’iniezione di fiducia non solo per il mercato, ma per l’intera città. Siamo pronti ad aprire un canale diretto e lavorare con l’amministrazione ». Per Alessandro Collu, proprietario di una delle più antiche rivendite ittiche, più che una vittoria per tutti gli operatori, si tratta di una ripartenza: «Spero sia l’inizio di una collaborazione capace di realizzare un progetto valido e di rilancio - dichiara - per una realtà che ha le potenzialità per creare nuovi posti di lavoro». Lo stesso consigliere Simone Saiu, capogruppo di FI, che in passato aveva esternato le proprie rimostranze rispetto all’idea di una privatizzazione, ritiene positiva la cancellazione del progetto: «È prevalso il buonsenso ed il punto di vista degli operatori».