«Mercato civico in caduta libera» 

Mercato civico di Carbonia tra crisi economica e problemi strutturali. I commercianti: «Serve una svolta o il mercato morirà». L’amministrazione comunale in cerca di un progetto per il rilancio.

Il deserto

Basta fare un giro all’interno del mercato di Carbonia per rendersi conto della profonda crisi che l’importante istituzione commerciale sta attraversando. Banchi, posteggi e box chiusi raggiungono ormai un numero considerevole, tanto da farlo sembrare vuoto, e il mercato non è più il fulcro degli acquisti di carni, pesce e frutta fresca come invece lo è stato per anni: «Questo mercato è da ripensare completamente perché sta morendo, qua la politica ha fallito – dice Paolo Antonio Senis, operatore del mercato da 45 anni – una volta si aspettava il sabato per lavorare, ma oggi davanti al mercato c’è un altro mercato all’aperto che vende gli stessi prodotti. È stata la nostra rovina insieme ai parcheggi a pagamento».

Poca attenzione

Agli ingressi, nessun controllo sull’applicazione delle normative anticovid e qualche furbetto entra anche senza indossare correttamente la mascherina, fatto che ha fatto allontanare i clienti più rispettosi. Negli ultimi anni numerose attività hanno chiuso, alcune per pensionamento, e quegli spazi vuoti mai rassegnati rendono il mercato un luogo quasi spettrale: «Dobbiamo fare in modo di riavvicinare la clientela al mercato civico riportando anche nuove attività – dice Monica Mameli – gli spazi vuoti vanno rassegnati o la disposizione dei banchi dev’essere ripensata». Stesso concetto condiviso anche da altri commercianti: «I box vuoti sono lasciati al loro destino e si dovrebbe trovare un modo per assegnarli – dice Luciano Zedda – bisogna sviluppare nuove idee per rendere il mercato più interessante anche agli occhi dei possibili nuovi venditori. Servirebbe maggiore razionalizzazione dei consumi elettrici, magari risistemando le porte scorrevoli. Spesso ci sono le porte aperte e la climatizzazione accesa con un enorme spreco d’energia». Tra i problemi riscontrati da sempre anche quello della mancanza di una cella frigorifera, che obbliga i venditori di frutta a smontare l’intero banco ad ogni chiusura. Ma c’è anche chi pensa che il mercato dovrebbe ripartire dagli stessi commercianti: «Dovremmo fare squadra e trovare il modo di aiutarci a vicenda – dice Claudio Matutzu – noi per primi dobbiamo essere fautori del decoro e della rinascita del mercato. Noi l’abbiamo fatto, ma siamo gli unici ad aver portato innovazione nel mercato. Purtroppo l’incertezza scoraggia gli investimenti e nessuno vuole rischiare di spendere in un momento difficile come questo».