Mercato civico da demolire 

Del vecchio mercato, con la fontana centrale e i pesci rossi ad accogliere i clienti, resteranno solamente le fotografie. Lo hanno stabilito i rilievi tecnici già qualche mese fa, ora lo certifica anche la determina approvata dal dirigente dei Lavori Pubblici: la struttura di via Mazzini sarà demolita e ricostruita. La novità è che il Comune ha approvato il progetto esecutivo per la ristrutturazione. «Detto in altri termini - spiega il sindaco Andrea Lutzu - l’opera è immediatamente cantierabile». C’è un solo un dettaglio che non può essere sottovalutato: il via libera è solo in linea tecnica, ovvero non ci sono le risorse. Non tutte almeno. L’importo dei lavori sfiora i 2 milioni e 700 mila euro, nelle casse comunali c’è poco meno di un milione di euro.

La storia

Perché quella del mercato civico è una storia lunga e complicata. Il primo appalto era stato affidato nel maggio del 2016 alla Dentoni Costruzioni Generali, ma le gravi inadempienze avevano costretto il Comune a risolvere il contratto. L’impresa aveva infatti avanzato riserve dapprima sulle fondamenta del mercato, poi sulla presenza di cemento amianto. Nel marzo del 2019 la progettazione esecutiva corretta e il completamento dei lavori erano stati assegnati alla ditta cagliaritana Raffaello Pellegrini, che all’originaria procedura di gara si era classificata seconda e che lo scorso anno ha portato a compimento la realizzazione del parcheggio multipiano. Completata la revisione delle carte e alla luce dei nuovi rilievi è arrivato il verdetto: «A seguito della valutazione della sicurezza dell’area mercatale effettuata dall’impresa aggiudicataria Pellegrini - si legge nella determina - sono emerse delle criticità a livello strutturale per cui si rende necessaria la demolizione del fabbricato».

Demolire e ricostruire

Nessun intervento possibile per salvare le mura dei box che fino a qualche anno fa rappresentavano il centro del commercio cittadino. Tutto da buttare giù, tenendo conto peraltro della massiccia presenza della fibra killer soprattutto nella copertura, il cui smaltimento richiederà tempo e denaro. Il progetto resterà lo stesso, precisano dal Comune, ora però occorre trovare le risorse. «Le nuove normative, specie in materia di antincendio, non ci permettevano alcun margine di manovra - dichiara il presidente della commissione Lavori Pubblici Luca Faedda - Con le somme a disposizione riusciremo solamente ad avviare la demolizione. Per poter completare i lavori servono altri due milioni, per questo abbiamo già presentato richiesta di finanziamento in Regione. Il mercato civico ha caratteristica di incompiuta, e quindi l’iter per l’assegnazione dei fondi dovrebbe essere più breve». Anche il primo cittadino è fiducioso. «Sono consapevole che la realizzazione ex novo dell’edificio richiederà parecchio tempo – dice Andrea Lutzu - spero almeno di riuscire nell’arco della consiliatura a mandare in appalto i lavori».

RIPRODUZIONE RISERVATA

“

Con le somme a disposizione

riusciremo solamente ad avviare la demolizione. Per poter completare i lavori servono altri

due milioni, per questo abbiamo già presentato richiesta di finanziamento

in Regione