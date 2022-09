Mercato chiuso, slitta lo sgombero 

La chiusura del mercato civico comunale di Samassi è una questione ancora aperta. Giancarlo Melis, capogruppo di minoranza, è tornato sull’argomento e sul recente invito del Comune ai concessionari a ultimare le operazioni di sgombero dei locali e il ritiro delle merci nel giro di pochi giorni, impegno difficile da rispettare per la difficoltà nel trovare un deposito per banchi frigo e merce in tempi stretti: «Queste persone si sono viste chiudere l’attività dall’oggi al domani senza una prospettiva futura e per giunta sono state invitate a sgomberare i locali entro e non oltre l’8 settembre. Termine che solo ieri, giorno di scadenza, è stato prorogato a fine mese dopo la richiesta presentata qualche giorno fa dagli esercenti», afferma.

In Aula

Questa è una delle questioni che Melis avrebbe voluto portare all’attenzione del Consiglio durante la riunione di mercoledì pomeriggio, quando ha invece lasciato l’aula trovandosi in disaccordo con la sindaca Beatrice Muscas sulla procedura da seguire. La chiusura del mercato non era fra gli argomenti all’ordine del giorno, ma la questione è stata affrontata dalla prima cittadina nelle sue comunicazioni iniziali, ribadendo quanto detto in precedenza sull’inevitabilità della chiusura e sul fatto che altri recenti controlli della Asl non avessero rilevato criticità, autorizzando persino nuove concessioni. Alla richiesta di Melis di intervenire sulla questione, Muscas ha precisato, facendo riferimento al Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, che l’argomento non era all’ordine del giorno e pertanto non poteva essere oggetto di discussione durante quella seduta. «Questa non è democrazia – ha esclamato Melis – abbandono l’aula se non posso esprimere le mie considerazioni». La risposta di Muscas è stata immediata: «Lei può esprimere tutto nelle sedute in cui l’argomento verrà iscritto all’ordine del giorno». Una possibilità inaccettabile per Melis, che a quel punto è uscito.

Le accuse

«La sindaca non si è assunta la responsabilità di dare agli esercenti un adeguato preavviso per la chiusura che permettesse loro di organizzarsi – afferma Melis –. Nonostante la drammaticità del momento che stiamo vivendo, con un’inflazione che erode il potere d’acquisto e i prezzi fuori controllo, non c’è alcuna considerazione di tutto ciò nell’atto con cui si è stabilita la chiusura. Inoltre – prosegue – per chiudere un’attività occorrono molti soldi. Il buon imprenditore fa scorte di merce, rinnova attrezzature e macchinari e dal lavoro paga bollette, ratei di prestiti, consulenti, oltre che sostentare il proprio nucleo familiare».