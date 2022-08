Mercato chiuso, operatori dai carabinieri 

Gli operatori del mercato di via Quirra sono sul piede di guerra: la chiusura della struttura, fino a venerdì compreso, per derattizzazione rischia di mettere in ginocchio decine di famiglie. Così ieri mattina, primo giorno con le serrande abbassate, i titolari dei box si sono recati dai carabinieri della stazione di Sant’Avendrace, poi da un avvocato, pronti a denunciare penalmente i responsabili di quello che definiscono «un ritardo inaccettabile e un danno d'immagine». Perché per gli operatori si sarebbe dovuto intervenire subito con la derattizzazione, già da sabato: in questo modo i disagi per commercianti e clienti sarebbero stati minori. Inoltre il topo è stato visto entrare al mercato: «Non siamo riusciti a catturarlo. Insomma non c’è un allarme interno».

L’ordinanza

Gli operatori hanno ricevuto la notizia della chiusura per cinque giorni sabato con una comunicazione del dirigente del servizio mercati e attività produttive del Comune, che annunciava l’imminente ordinanza del sindaco. «Perché non programmare subito l’intervento?», si chiedono i titolari dei box della struttura di is Mirrionis. «Avremmo guadagnato due giorni e giovedì il mercato sarebbe già stato aperto. Invece praticamente perdiamo una settimana intera». In tutta sicurezza ieri mattina alcuni operatori hanno potuto recuperare un po’ di merce che altrimenti sarebbe stata da buttare. Proprio questo ritardo nella derattizzazione sarà al centro della denuncia che gli operatori vogliono presentare dopo il passaggio nella caserma dei carabinieri. Per questo si affideranno a un avvocato per valutare tutti i passi da fare. Intanto la struttura resterà chiusa fino a venerdì: la riapertura, come prevede l’ordinanza firmata dal primo cittadino Paolo Truzzu, è prevista per sabato mattina.

I problemi

«Purtroppo», è il pensiero di molti titolari di box nell’edificio di via Quirra, «siamo un mercato di serie B». Perché i disagi sono molti e sono stati più volte segnalati al Comune: la scala mobile fuori uso da molto, i problemi all’aria condizionata e altre situazioni che avrebbero necessità di interventi immediati. L’amministrazione ha presentato un progetto per la riqualificazione degli spazi intorno al mercato con la realizzazione di una passeggiata verde e diciotto postazioni per i box all’aperto. Ma gli operatori chiedono che il Comune si occupi al più presto della struttura: «Servono lavori urgenti, speriamo che qualcuno ci ascolti».