Mercato ambulante, l’ipotesi Is Arenas spacca gli operatori 

Da una parte c’è la Confesercenti. «Il trasferimento del mercato a Is Arenas» spiega Marco Medda presidente di Anva Confesercenti, «recupera un vecchio progetto che fu approvato parecchi anni fa. In linea di principio non siamo contrari a un sito che ha in dotazione tutti i servizi necessari per un mercato, ma sicuramente un progetto così datato necessita di alcuni miglioramenti e quindi attendiamo un incontro con l’amministrazione per vedere i dettagli».

L’ultima idea dell’amministrazione è in realtà un ritorno a un vecchio progetto che non si era mai attuato: ossia quello di realizzare un’area per i 130 stand a Is Arenas, allora si diceva nello spazio di via Olimpia poi coinvolto in tutte le vicende giudiziarie dello stadio. Ma come capita ogni volta con ogni scelta ventilata, le opinioni tra gli operatori titolari dei box di frutta e verdura, pescheria., abbigliamento, bigiotteria, formaggi e tanto altro, variano e sono contrastanti.

Prima era via Fiume, poi via Cecoslovacchia, adesso Is Arenas. Cambiano di volta in volta le ipotesi di trasferimento del mercatino rionale del mercoledì da via Della Musica, ma le bancarelle restano sempre dove sono.

L’ultima ipotesi

Le reazioni

Poi ci sono i possibilisti come Sara Cecio, titolare di uno stand di bigiotteria: «Personalmente dico che andando da via Della Musica a via Is Arenas ci stiamo un po’ avvicinando a dove eravamo prima, a via San Benedetto che resta sempre il nostro sogno, dove vorremmo tornare. E forse questo consentirebbe di recuperare qualcuno di quei clienti di quella zona che magari ci potrebbero raggiungere anche a piedi. Diciamo che è una soluzione che si può provare perché tanto peggio di così è difficile che vada».

I contrari

Ma c’è anche un nutrito gruppo che in via Della Musica ci pianterebbe le tende e non andrebbe mai via. Tra questi Luciano Serra, titolare di un box di frutta e verdura: «Non sono assolutamente favorevole a uno spostamento né in via Is Arenas né altrove. Cosa cambia spostarci 500 metri? Io voglio stare in via Della Musica e fosse per me ci resterei sempre, perché altrimenti rischiamo di perdere i clienti che con fatica abbiamo guadagnato. Sono stato in piazza IV Novembre, in via Manara, in via San Benedetto e ogni volta era la stessa storia. Non stiamo mica giocando a ping pong e i trasferimenti sono sempre dannosi». Della stessa idea è Eros Angioni di “Tradizioni di zia Rosa”, prodotti topici sardi salumi e formaggi: «Io sto bene dove sono» spiega, «il trasferimento da una parte all’altra fa perdere lavoro. E come se uno ha un negozio in una strada e poi lo chiude e lo apre da un’altra parte: deve cominciare dall’inizio, si deve far conoscere. Poi col Covid è cambiato tutto, la gente ha ancora un po’ paura».

«Vogliamo stare qui»

D’accordo con lui Adriano Audibusso che ha uno stand di frutta e verdura. «Il mercato di Quartu è già gestito malissimo, non ci sono servizi. Inoltre gli spostamenti non sono positivi perché il cliente si disorienta. Non è stato facile finora, poi col Covid ancora peggio. Noi lavoriamo bene, abbiamo sudato sette camicie e adesso vogliamo stare qui. Chi lavora seriamente lavora, chi si lamenta si lamenta sempre». Resta il problema della viabilità. Il mercatino del mercoledì costringe alla chiusura della strada e a dirottare tutto il traffico in viale Colombo. «E finora non c’è stato il problema della viabilità» conclude Angioni, «come mai lo tirano fuori adesso?».

