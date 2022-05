Mercatino a Is Arenas, ok della Regione 

Il trasferimento degli ambulanti del mercato del mercoledì a Is Arenas diventa quindi una certezza. Un cambio di nuova destinazione dopo l’ipotesi di trasferimento in via Cecoslovacchia - a Pitz’e Serra - ipotizzato poco più di un anno fa dagli uffici del Municipio. «La zona di Is Arenas ha una posizione più strategica e adeguata, vicina al centro e facilmente raggiungibile dai cittadini», spiega l’assessora alle Attività produttive Rossana Perra, «inoltre è previsto un parcheggio di scambio che rende l’area più fruibile, sia per chi utilizza l’auto che per coloro che si spostano con i mezzi del trasporto pubblico». Una decisione presa dal Comune anche con l’obiettivo di migliorare la viabilità di via della Musica, dove attualmente vengono ospitati i commercianti ambulanti del mercato rionale del mercoledì mattina.

Il trasferimento del mercato da via della Musica a Is Arenas si concretizzerà il prossimo anno, dopo aver completato il progetto - da definire in base a una serie di richieste di integrazioni arrivate da parte della Regione - e concluso i lavori previsti e finanziati - con circa 7 milioni di euro - all’interno del Pia, il piano integrato d’area Serpeddì-Parco Is Arenas, lì dove nascerà anche un centro servizi, un parcheggio di scambio, con tanto di skate park e spazio polifunzionale.

Via libera della Regione

Per ora c’è un primo sì dell’assessorato regionale della Difesa dell’ambiente che ha ritenuto l’opera ammissibile, anche se di fatto servono alcune modifiche da apportare al piano di rinascita dell’area a ridosso del parco di Molentargius. «Imprevisti permettendo contiamo di fare i lavori e procedere con il trasferimento del mercato entro la fine del prossimo anno», annuncia l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti. Quindi a dicembre del 2023.

Trasloco certo

Il maxi progetto

Non solo mercato, nel futuro parco di Is Arenas - a due passi dal complesso sportivo dove si trova lo stadio e la pista d’atletica - è previsto anche «un parcheggio di scambio e un edificio per servizi connessi agli impianti sportivi: bar, l’ufficio per la zona sportiva, i servizi igienici, gli spogliatoi, i depositi e i locali commerciali al piano terra, mentre al piano primo saranno realizzati due punti di ristoro e terrazze panoramiche per l’inserimento di tavoli all’aperto», la descrizione riportata nella proposta progettuale. Non solo: tra il centro servizi e il Palazzetto dello sport si parla anche di «parco di educazione stradale costituito da un percorso educativo pedonale e veicolare», e di uno spazio dedicato allo skate park.

Si parte nel 2023

Opere e interventi di riqualificazione che prenderanno forma il prossimo anno. Con una serie di richieste ulteriori arrivate dal servizio Tutela del paesaggio della Regione, dopo una recente consultazione preventiva sul piano proposto dal Comune: in primis l’integrazione degli spazi verdi (con un’eventuale rimodulazione degli stalli per il parcheggio), che per l’assessorato della Difesa dell’ambiente «costituiscono uno dei requisiti primari per soddisfare le esigenze di tutela paesaggistica, oltre che di valorizzazione del sistema ecologico e delle biodiversità». Tra gli aspetti che si chiede di sviluppare c’è anche uno studio di impatto ambientale - vista anche la vicinanza al parco naturale di Molentargius - con tanto di valutazione previsionale di impatto acustico.

