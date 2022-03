Mercatini, nuove norme e tante polemiche 

Pronto il nuovo regolamento per disciplinare il commercio ambulante; mercatini in vari quartieri della città a giorni alterni per tutta la settimana e stand che saranno presenti nelle frazioni di San Benedetto, Bindua, Monte Agruxiau e per la prima volta anche a San Benedetto.

Le novità

«Per evitare il caos occorreva predisporre un regolamento su tutte le attività commerciali cittadine, anche su quelle ambulanti e itineranti - spiega il presidente della commissione Attività produttive Nicola Concas - si è tenuto conto delle necessità di tutti gli esercenti ed è stato creato con tutti i crismi delle leggi di riferimento». Ma il regolamento non è ancora passato al vaglio del Consiglio comunale, che è già oggetto di polemiche fra i fiorai che utilizzano lo spazio del Parco delle Rimembranze. Allo stato attuale gli esercenti usufruiscono dell’area antistante al cimitero comunale, il giovedì e la domenica, con il nuovo piano è prevista la loro presenza soltanto il martedì: «Visto in questo modo risulta fuorviante - rivela l’assessore alle Attività produttive Ubaldo Scanu - prima di tutto in Consiglio comunale tutto può ancora essere modificato e poi le nuove regole non toglieranno dei giorni di lavoro, ma ne aggiungeranno, perché potranno operare per tutti i giorni della settimana in tutti i mercati che si svolgeranno in diverse zone» .

La polemica

Ma per chi da tanti anni opera nell’area antistante al camposanto, le nuove disposizioni sarebbero svantaggiose: «Da 43 anni svolgo questo servizio - dichiara il fioraio Marco Micaleddu - non vedo perché si debba ridurre un servizio per i cittadini. Stiamo lavorando con un decreto della Provincia, dove si dichiara che la mia licenza ha la validità per tutta la giornata di giovedì e per la domenica fino alle 14. Dovessero cambiare questi termini, mi rivolgerei di certo ad un legale». Dello stesso avviso è Rita Manca, proprietaria di una delle rivendite del Parco delle Rimembranze: «Ci creerebbe diversi problemi, è come levarci il lavoro, quello è un punto dove le persone sono abituate a recarsi da tanti anni, comodo per gli anziani. Inoltre se dovessero permetterci di lavorare in quel punto soltanto il martedì, devo constatare che si tratta di un giorno della settimana sbagliato. Chiederemo di poter continuare ad usufruire dei giorni lavorativi attuali e se possibile, averne un terzo». Per una categoria insoddisfatta, un’altra invece esulta per la possibilità di poter rientrare al Parco delle Rimembranze, dopo esser stata lontana due anni per via dei lavori di riqualificazione dell’area: «La “Campagna amica” è sorta lì - spiega il segretario di zona della Coldiretti Iglesias Nicola Obino - e siamo felici di tornare al più presto». Intanto il consigliere di minoranza Simone Saiu (FI), sulla polemica sollevata dai fiorai dichiara: «Se come mi è stato riferito, la richiesta di passare da due giorni alla settimana ad uno, è di tutti i fiorai ben venga, ma se così non fosse temo si stia danneggiando non solo chi campa da quell’attività, ma anche chi si reca a piedi al cimitero» .