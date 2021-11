Mercatini di Natale, si accende la magia «Serve il Green pass»  

Mercatini di Natale al via, ma accesso con mascherina, distanziamento, Green pass e, più avanti se fosse necessario in base all’evoluzione della curva dei contagi, con braccialetto. Sì, un braccialetto modello discoteca per coloro che intendono visitare le casette di legno e fare acquisti di Natale. È iniziato il conto alla rovescia per l’inaugurazione dei mercatini (domani) dopo due anni. Lo scorso anno la pandemia costrinse gli organizzatori ad annullare tutti gli eventi, ma quest’anno casette, luminarie, prodotti tipici e dell’artigianato locale torneranno in piazza Yenne (13 casette fino al 29 dicembre) e nel Corso (30 casette fino all'8 gennaio 2022). «Anche quest’anno sarà un Natale particolare, per questo motivo invito tutti i concittadini a prestare la massima attenzione al rispetto delle norme anti-contagio perché la pandemia, purtroppo, non è finita», dice il sindaco Paolo Truzzu. «Ma, insieme alle associazioni dei commercianti, abbiamo voluto allestire un programma che permettesse di recuperare lo spirito della festa».

Novità e sorprese

Quest’anno gli organizzatori hanno deciso di dedicare i mercatini di Natale ai bambini, per questo motivo hanno allestito un programma ricco di sorprese, con eventi itineranti, spettacoli di luci e neve artificiale, elfi e Babbo Natale tra musiche, casette e banchetti colorati. «Un anno di ripartenza per i bambini che hanno seguito chiusure forzate e didattica a distanza, ma anche per le attività produttive che hanno subito numerosi disagi», sottolinea l’assessore alle Attività produttive Alessandro Sorgia. «Per questo l’organizzazione ha dato ampio spazio ai bambini, all’intrattenimento, e alla musica», aggiunge. La novità di questa edizione sarà l’e-commerce: il tradizionale shopping natalizio, dall’artigianato all’enogastronomia, infatti si potrà fare anche sul web.

Green pass

Per accedere ai mercatini sarà obbligatorio possedere il Green pass. «Non possiamo chiedere il certificato verde a chi, per esempio, intende solo attraversare il Corso», spiega Emanuele Frongia, uno degli organizzatori, «perché non possiamo sapere se sta visitando i mercatini o tornando a casa. Ma il nostro piano, qualora la situazione dovesse peggiorare, è quello di predisporre l’obbligo del braccialetto». «I mercatini sono un’occasione per vivere il Natale nel centro città», conclude Ornella Porcedda, vicepresidente del centro commerciale naturale Corso Vittorio. «Un’occasione per i bambini, per le famiglie ma anche per gli stessi commercianti».