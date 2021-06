meo non rinuncia a Spissu 

La nazionale maschile vuole recuperare Marco Spissu per il preolimpico di Belgrado, che inizia il 30 giugno contro il Senegal. Nel torneo di Amburgo, proprio nel match contro la Germania, il play sassarese ha fatto una sorta di spaccata scivolando su una chiazza di sudore e si è procurato una lesione al muscolo femorale di una coscia. I tempi per il recupero sono strettissimi: Spissu dovrà fare terapia sino a giovedì e provare ad allenarsi inizialmente senza contatto.

Sembra che il ct Meo Sacchetti voglia a tutti i costi avere Spissu, tanto che il giocatore della Dinamo partirà comunque per la Serbia, con la speranza che possa rientrare se non nella prima gara, almeno nelle successive.

Con una Nazionale senza Gigi Datome e Marco Belinelli, che hanno dato forfeit per recuperare da acciacchi e una stagione stressante, la presenza di un giocatore con la personalità di Marco Spissu è fondamentale.

Eurobasket Women

Esce di scena l'Italia, sconfitta nettamente dalla Svezia per 64-46. Nel confronto tra coach italiani prevale quindi la selezione allenata da Marco Crespi sulle azzurre guidate da Lino Lardo, ex play della Dinamo nelle prime due stagioni di A2. Fatale all'Italia la partenza incerta (-8 dopo il primo quarto) che non è più riuscita a recuperare finendo anche a -14 sino al 23' (23-37). Zandalasini (19 punti per lei) e compagne hanno provato a rientrare negli ultimi minuti della terza frazione arrivando sino a -6, ma nell'ultimo quarto la Svezia ha nuovamente aumentato l'intensità e sospinta dalla strepitosa Eldenbrink (22 punti) ha preso il largo una volta per tutte.

Presa la guardia

Primo acquisto per la squadra affidata ancora al tecnico Antonello Restivo: si tratta della guardia Marida Orazzo, classe 1994, proveniente dal Broni dove ha prodotto 13 punti, 3 rimbalzi e due assist a partita. Giocatrice brava sia in penetrazione che al tiro da fuori, è seguita dal coach sin dai tempi del Battipaglia. Proprio Orazzo è stata una delle avversarie più tenaci nei playout per la salvezza, vinti dalla Dinamo per 2-1. La guardia napoletana ha confessato: «La Dinamo maschile mi è sempre stata simpatica come squadra, quella femminile mi ha colpito nella terza gara dei playout per l'energia che ha sviluppato. Spero che anche la squadra femminile possa essere seguita dai tifosi con lo stesso entusiasmo di quella maschile».

