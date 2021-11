Menù e mense a prova di Covid  

Menù bilanciati, derrate alimentari in perfette condizioni e servizio di distribuzione dei pasti rigoroso. A due settimane di distanza dal blitz dei carabinieri del Nas nell’istituto di via Campania, la questione delle mense scolastiche approda in commissione Servizi Sociali. È il funzionario del servizio Pubblica Istruzione Roberta Fais a fare chiarezza sulla vicenda. «Come da contratto verifichiamo regolarmente il rispetto delle norme previste nel capitolato - afferma - Rispetto all’episodio dell’istituto comprensivo 2, abbiamo accertato che i pasti fossero conformi, diversamente il servizio sarebbe stato stato sospeso. Per la ditta, gli uffici procedono nei controlli».

Il caso

A fine ottobre un’ispezione dei Nucleo anti sofisticazioni aveva evidenziato carenze igienico-sanitarie nella struttura. «Abbiamo sollecitato l’assessore alla Cultura affinché ottenga dalla ditta una copia del verbale, dal momento che all’amministrazione non è stato notificato per capire esattamente cosa è stato contestato - afferma il presidente della commissione Antonio Iatalese - Esigiamo massima severità e intransigenza nei confronti del gestore, dobbiamo tutelare al massimo i bambini».

La commissione

In apertura di seduta è stato nominato il componente della commissione Mense scolastiche. «Sarà Lorenzo Pusceddu a rappresentare il Comune - va avanti Iatalese - ora attendiamo che anche gli istituti scolastici esprimano i loro nomi, poi la delegazione potrà avviare i sopralluoghi». Quelli dell’amministrazione, secondo l’assessore Massimiliano Sanna non sono mai mancati e si muovono su tre livelli: quello della scuola, quello della ditta che gestisce il servizio e quello del Comune. «Fin dall’avvio del servizio abbiamo sempre garantito un controllo rigoroso - precisa - Tre giorni prima dell’ispezione del Nas, c’è stata una verifica nel centro cottura di via Lanusei ed è risultato tutto perfettamente in ordine». D’altronde le rigide norme anti-Covid non lasciano spazio a distrazioni. «Con l’emergenza sanitaria avremmo potuto sospendere il servizio, come successo in molti altri comuni - osserva il vicesindaco - invece abbiamo preferito spendere di più per garantire a circa 800 bambini il pasto a scuola». Monoporzioni e materiali biodegradabili, infatti, hanno fatto lievitare i costi. «Per il menù seguiamo alla lettera le indicazioni della Assl che impone una dieta equilibrata, anche se qualche alimento può non risultare gradito ai bambini» conclude Sanna.