Mentana, il circolo dei misteri 

Sono trascorsi venticinque anni da quando ha chiuso i battenti per sempre. Ma loro ancora oggi continuano a chiamarsi soci . Era il 1986. In pieno centro storico a Tortolì nasceva il primo locale notturno, rimasto nella memoria di tutti: il Circolo Mentana. «L’idea partiva dall’associazione culturale di Antonio Cucca, 64 anni, e Mario Deiana, 61 – racconta Gianni Bisi, 53 anni – qualche anno dopo mi sono aggiunto anch’io». Non era un semplice locale, ma un vero e proprio centro di cultura: c’era la musica, l’arte, i grandi concerti in diretta tv, il piano bar, il teatro, la poesia estemporanea, si organizzavano tornei di dama e di scacchi; nelle pareti erano esposti dei quadri della pittrice Mena Fenu. «C’era anche un pianoforte al quale sedeva un pianista professionista, rigorosamente in frac. A quel pianoforte si è seduto anche Francesco Baccini».

I segreti

Attorno a questo circolo sono nate leggende metropolitane e tanti aneddoti. La sua esclusività – si entrava solo con la tessera da socio – ha stimolato la curiosità e i giudizi affrettati della gente. Per alcuni era un posto da cui tenersi lontano, forse un night con spogliarelliste e chissà cos’altro ancora. Con un portone di ferro, uno spioncino e un campanello, il circolo Mentana era blindato. Questo non faceva altro che aumentare l’alone di mistero e tabù. «Quando hanno aperto avevo 16 anni, con gli amici passavamo nei dintorni ma mai troppo vicini, pensavamo fosse un locale con signorine, veniva automatico il collegamento con il night. Non era niente di tutto ciò. Io stesso, quando sono entrato a lavorarci nel 1990, avevo molta paura. Invece era qualcosa di speciale che oggi non esiste più», racconta Bisi.

Movida

In quegli anni il centro della vita animata di Tortolì era “la piazzetta” con il suo bar. La movida terminava all’inizio di via Monsignor Virgilio. Non c’erano ancora i locali sulla spiaggia e l’unico posto in cui trovare da mangiare la notte era il Circolo Mentana. Tutti ricordano i panini consegnati alla finestra attraverso le inferriate. «Alcuni ci propongono di riaprire, ma oggi non potrebbe mai funzionare. Si è perso quel modo di vivere, quando bastava poco per sentirsi come a casa», conclude.