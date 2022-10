Mense universitarie, code infinite per un pasto 

Attese estenuanti, luoghi difficilmente raggiungibili e lavori bloccati. Le mense dell’Ersu sono croce e delizia degli studenti che per assicurarsi un pasto, soprattutto il pranzo, sono costretti a sopportare file che durano più di un’ora (via Trentino è diventata un incubo, così come il Policlinico universitario), affrontare lunghi percorsi in pullman (via Sulcis è praticamente deserta. Oltre il danno la beffa, i lavori per il recupero della struttura di via Premuda (la più importante dell’Ente regionale per il diritto allo studio universitario) sono bloccati per motivi misteriosi.

Carenze e disagi

La mensa universitaria di via Trentino è la più gettonata tra gli studenti universitari. La struttura è baricentrica alle facoltà di magistero, ingegneria e a quelle del polo economico-giuridico di viale Sant’Ignazio. Ogni giorno per pranzare è necessario mettere in contro attese che possono superare anche l’ora e mezza. Decisamente troppe per chi ha un “buco” nelle lezioni di appena un’ora e non può confidare nella benevolenza di qualche professore che concede uscite anticipate. «Questo è il risultato di due anni di commissariamento, problemi che si sono accumulati e che ora ci piovono addosso come un mattone», afferma Francesco Stochino, rappresentante degli studenti nel cda dell’Ersu. La mensa di via Trentino è un problema da risolvere in tempi rapidi. «Può offrire 600 pasti al giorno – precisa Sochino - gli spazi sono strutturati per gli studenti del polo umanistico e non riesce a sopportare il carico di ingegneria e di viale Sant’Ignazio». Discorso simile per la mensa del Policlinico di Monserrato. «I posti a sedere sono appena 200, numero decisamente insufficiente per le migliaia di studenti che frequentano le facoltà scientifiche. Solo in Medicina sono circa 1.200». C’è poi la situazione scandalosa di via Premuda. «Quella mensa (ha un potenziale di 800 pasti al giorno) non sarà certo pronta a novembre, come pianificato, visto che i lavori sono fermi e la struttura scoperchiata. Sarà l’argomento principale del cda in programma giovedì», precisa Stochino. Quali sono i motivi dello stop? Per Raffaele Sunda, direttore dell’Ersu «ci sono difficoltà con l’impresa costruttrice che avrebbe preferito altri lavori. Ci stiamo attivando per trovare le soluzioni migliori e tutelarci».

L’alternativa di via Sulcis non è gradita dagli studenti. «I pullman hanno una frequenza non soddisfacente. Abbiamo chiesto al Ctm e al Comune di intensificare le corse o di fornirci un’apposita navetta». Risposte? «Per il momento ancora niente». L’unica che sembra non risentire di grandi problematiche è la struttura di piazza Michelangelo che produce 400 pasti al giorno.

L’acqua alla gola